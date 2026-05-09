El director técnico de Chivas, Gabriel Milito aseguró que las ausencias de jugadores convocados a la selección nacional no fueron tomadas como un problema dentro del equipo, sino como una recompensa al trabajo realizado durante el torneo.

Luego de conseguir el pase a la siguiente fase, el estratega argentino destacó que tener futbolistas representando a México es motivo de orgullo para el club y refleja el crecimiento tanto colectivo como individual del plantel.

“Obviamente que, lejos de ser un problema, las ausencias por selección de los chicos que fueron a la selección, para nosotros era un un gran orgullo, porque todo jugador quiere jugar el mundial. Por lo tanto, no lo vimos como un problema, lo vimos como un como un orgullo de lo que hizo el equipo y lo que hicieron ellos individualmente. Los que nos quedamos, a trabajar duro para intentar, este, conseguir esto que hoy conseguimos. No era fácil, podía no haber ocurrido. Ocurrió porque creemos, porque confiamos, y la confianza la tenía previamente”, señaló.

Milito también habló sobre el presente de Santiago Sandoval, quien se convirtió en la principal figura del encuentro, y pidió paciencia en el proceso del joven futbolista.

“A Santi, que disfrute mucho, que el camino que comenzó en el futbol profesional acaba de iniciar, que siga trabajando como lo sigue haciendo, que no se detenga en algunos elogios, que debe sostener lo que ha hecho hoy; y lo hará, porque tiene mucha humildad, se lo iremos explicando todos en el futbol y ahí que intentar que mantenga la calma”, señaló.

El entrenador también resaltó que el buen momento del club es resultado de un trabajo constante y de la confianza que existe dentro de la institución, encabezada por Amaury Vergara.

“La dinámica positiva se construye, la dinámica que existe en el club más allá del resultado obtenido, esto por nuestro máximo líder que es Amaury, un resultado no va a modificar la sensación, lo hemos hecho de una manera merecida, la dinámica de este buen momento fue durante todo el torneo, al final confiaron, sin ese confianza era muy difícil conseguir el resultado”, concluyó.