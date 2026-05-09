Charros despiertan tarde y Rieleros se quedan con la serie

Los Charros de Jalisco armaron un rally en la séptima entrada, pero no fue suficiente para lograr la remontada ante los Rieleros de Aguascalientes, quienes ganaron el juego de este sábado con pizarra de 9-3 y aseguraron la serie en el Estadio Panamericano.

La novena hidrocálida fue agresiva desde el primer pitcheo de Luis Iván Rodríguez , cuando Matthew Batten conectó imparable, aunque “Shocker” sacó la entrada sin mayor daño. Sin embargo, en el segundo episodio, José Rondón retomó las cosas donde las había dejado en el primer juego de la serie, al prenderle la pelota y enviarla detrás de la barda del jardín izquierdo con Ángel Reyes a bordo, luego de abrir la tanda con pasaporte.

El propio Reyes se encargó de mantener viva la fiesta de los visitantes en el tercer episodio con un imparable que envió a Andretty Cordero a la registradora, mientras que en la quinta entrada volvió a encontrar la pelota en los lanzamientos de Rodríguez y la mandó a la pradera izquierda. Maikel Serrano y Andretty Cordero, una vez más, pisaron el plato para la cuarta y quinta carrera del juego.

Luis Iván salió del juego cargando con la tercera derrota de la campaña, tras cinco entradas de labor con diez imparables, cuatro carreras limpias y solo un ponche, mientras que la ofensiva de los dirigidos por Benjamín Gil no lograba generar peligro ante un intratable Greg Duncan, quien se mantuvo en el centro del diamante durante 6.1 entradas, permitiendo apenas cuatro imparables.

Fue hasta la séptima entrada cuando los tapatíos intentaron reaccionar con un rally de tres carreras que despertó al público en el inmueble de Zapopan . Los Charros castigaron el relevo de Samuel Reyes, quien abrió con un pelotazo a Mateo Gil y llenó las bases con Jared Walsh y Willie Calhoun, heredados por Duncan. Kyle Garlick aprovechó el momento y produjo dos carreras para Jalisco. Johneswy Fargas remolcó la tercera con un elevado de sacrificio para que Gil llegara al pentágono.

En el octavo episodio, Josh Green relevó a Aaron McGarity y el serpentinero colgó un cero dramático con dos ponches, mientras los Rieleros tenían la casa llena, manteniendo la esperanza de la remontada; sin embargo, no pudieron sostener la inercia con el madero.

La Máquina Rielera se encargó de apagar cualquier intento de reacción al armar otro rally ante los pitcheos de Elkin Alcalá para poner el juego en la congeladora. De nuevo apareció Ángel Reyes con un sencillo para empujar a Eduardo Torrealba; José Rondón, con sencillo, y Amílcar Gómez, con un doblete, produjeron las últimas tres carreras del juego para colocar el marcador definitivo, luego de que los caporales dejaron dos hombres en base en el último inning.

La novena jalisciense se mantiene con marca pareja en victorias y derrotas tras 20 juegos en la temporada, ubicándose en la mitad de la clasificación de la Zona Norte. Este domingo disputarán el tercer enfrentamiento ante los hidrocálidos en punto de las 17:00 horas , con el objetivo de evitar la barrida en el Panamericano.

SV