El Guadalajara vivió una noche llena de tensión y emociones, así lo expresó Miguel López, aficionado del equipo, quien reconoció que por momentos pensó que la eliminación era inevitable debido a la presión y la falta de contundencia frente al arco.

“Estuvo muy complicado al final del partido. El gol simplemente no quería caer, pasaban los minutos y la tensión se sentía cada vez más fuerte en el equipo. Los nervios comenzaron a apoderarse de todos y, sinceramente, hubo un momento en el que pensé que ya estábamos fuera. Dije: ‘Hasta aquí llegamos, quedamos eliminados’. Pero poco a poco el equipo fue recuperando la calma y, al final, apareció la juventud para sacar adelante el resultado”, expresó.

Miguel López señaló que los jugadores jóvenes terminaron siendo fundamentales para conseguir el resultado , pese a las dudas que existían alrededor de ellos antes del encuentro.

“La verdad es que nadie confiaba en los jóvenes. Muchos dudaban de ellos, pero hoy están demostrando con hechos que tienen la capacidad y el carácter para responder en los momentos importantes. ¿Quién lo hubiera imaginado? Que alguien que ni siquiera estaba considerado para esta etapa, como Milito, terminaría convirtiéndose en una de las grandes figuras del equipo y en un jugador determinante para este resultado”, comentó.

Asimismo, destacó la actuación de Sandoval, a quien reconoció por aparecer en el momento más importante del partido con dos anotaciones decisivas.

“También hay que darle mucho mérito a Sandoval por su doblete, porque apareció cuando más se necesitaba y fue clave para que el equipo pudiera reaccionar. Al final, solo queda agradecerle a Dios por este momento; fue un gran juego”, concluyó.

SV

