Sábado, 03 de Enero 2026

Futbol hoy 3 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. ESPECIAL / CANVA

Este sábado 3 de enero de 2026 sigue la actividad del futbol, con partidos que prometen emociones y goles para disfrutar desde la televisión o cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas a tu equipo favorito, aquí te compartimos los horarios y canales de transmisión. Habrá encuentros disponibles en televisión abierta, en canales de paga y a través de plataformas de streaming, con distintas opciones para que elijas la que mejor se adapte a ti.

Partidos hoy sábado 03 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Celta vs Valencia CF | 07:00 | SKY Sports |
  • Osasuna vs Athletic Club | 09:15 | SKY Sports |
  • Elche vs Villarreal | 11:30 | SKY Sports |
  • Espanyol vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 03 de enero de 2026 – Premier League EN VIVO

  • Aston Villa vs Nottingham Forest | 06:30 | FOX One, FOX |
  • Brighton vs Burnley | 09:00 | HBO Max, TNT Sports |
  • Wolverhampton vs West Ham | 09:00 | FOX One |
  • Bournemouth vs Arsenal | 11:30 | FOX One |

Partidos hoy sábado 03 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Como 1907 vs Udinese | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Genoa vs Pisa Sporting Club | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Sassuolo vs Parma | 08:00 | Disney+ Premium |
  • Juventus vs US Lecce | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Atalanta vs AS Roma | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 03 de enero de 2026 – Ligue 1 de Francia EN VIVO

  • AS Monaco vs Olympique Lyonnais | 10:00 | FOX One, FOX |
  • Nice vs Strasbourg | 12:00 | FOX One, FOX |
  • Lille vs Rennes | 14:05 | FOX One, FOX, TV5MONDE |

Partidos hoy sábado 03 de enero de 2026 – Copa Pacífica EN VIVO

  • Leones Negros vs Monterrey | 18:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Atlas vs Chivas Guadalajara | 20:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

