Carlos Alcaraz, la joven promesa del tenis, ganó en tres sets al local Adam Walton (6-3, 7-6(2) y 6-2), para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y el único que falta en su palmarés.

El murciano, que nunca ha llegado, siquiera, a las semifinales en Melbourne, tardó dos horas y ocho minutos en sacar adelante su primer partido de la temporada y el primero sin Juan Carlos Ferrero al frente de su equipo .

Alcaraz se enfrentará en segunda ronda con el alemán Yannick Hanfmann que superó al estadounidense Zachery Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).

El inicio de Alcaraz

El joven de 22 años sacó adelante su puesta en escena en el Abierto de Australia. No fue sencillo para el murciano el arranque de temporada.

Adam Walton, el australiano que oscila entre los puestos 70 y 80 del ranking ATP, se sostiene con un gran servicio, especialmente efectivo en pista rápida, y por la resistencia que ofrece en los intercambios, especialmente eficaz este domingo por la falta de minutos de competición del murciano. No da sensación de sentir presión.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco, pero con el resto de lo que ha sido su equipo habitual presente, con Samu López al frente como tantas veces, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo por momentos, mantener la calma y disponer de paciencia. Sobre todo en el segundo set, cuando perdió su saque por primera vez y, aunque lo recuperó de manera inmediata, tuvo que apurar hasta el tie break (desempate) para ampliar su ventaja. Carlos, serio y firme, logró la rotura en el cuarto juego y no perdió el desequilibrio . Tomó la ventaja.

En el segundo tuvo que apretar para evitar la pérdida del set y el alargue del partido; pero Walton aspiraba a alcanzar la segunda ronda por primera vez e igualar su mejor resultado en un Grand Slam.

No se despegó del todo hasta entrado el tercer set. Nunca el australiano ha ido más allá de un segundo tramo. Y en esta, su tercera participación en Melbourne, tampoco fue. Apretó Alcaraz en el sexto juego del tercero, que ganó en blanco, y afrontó el tramo final con mejores sensaciones de las que comenzó y con un lugar en segunda ronda.

" Estoy satisfecho, ha sido mi primer partido esta temporada, creo que he estado a un buen nivel. Ha sido difícil durante todo el partido, no solo en el segundo set ", dijo Alcaraz en la pista del Rod Laver Arena, que nunca ha perdido en la primera ronda de un Grand Slam y que volvió a superar a Walton, al que ya había vencido en Queens, el pasado curso, en la única ocasión en la que habían jugado.

Alcaraz regresará a la actividad en el Abierto de Australia el miércoles, en segunda ronda .

