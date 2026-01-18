El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX mantiene la competencia en la Jornada 3 (J3), con partidos programados para este domingo 18 de enero. Los equipos comienzan a perfilar sus aspiraciones en el arranque del campeonato, con algunos clubes buscando consolidarse en la parte alta de la Tabla General y otros obligados a reaccionar tras resultados irregulares.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, con opciones de transmisión tanto en señal de paga como en streaming.

La actividad dominical presenta enfrentamientos atractivos, incluyendo duelos entre aspirantes al protagonismo del torneo y equipos que buscan sumar puntos clave para no rezagarse en la clasificación.

Esta es la agenda completa de los partidos de hoy, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs León | 12:00 | TUDN, ViX Premium |

Santos vs Juárez | 17:00 | ViX Premium |

Pachuca vs América | 19:00 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este domingo 18 de enero de 2026, con resultados, goles, Tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horario del centro de México

