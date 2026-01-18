Domingo, 18 de Enero 2026

Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 18 de enero

La J3 del Clausura 2026 continúa este domingo con tres partidos, que incluyen duelos entre equipos que buscan escalar posiciones en la tabla general

Por: Oralia López

La Liga MX tendrá actividad este domingo en Ciudad Universitaria, Torreón y Pachuca. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX mantiene la competencia en la Jornada 3 (J3), con partidos programados para este domingo 18 de enero. Los equipos comienzan a perfilar sus aspiraciones en el arranque del campeonato, con algunos clubes buscando consolidarse en la parte alta de la Tabla General y otros obligados a reaccionar tras resultados irregulares.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales, con opciones de transmisión tanto en señal de paga como en streaming.

La actividad dominical presenta enfrentamientos atractivos, incluyendo duelos entre aspirantes al protagonismo del torneo y equipos que buscan sumar puntos clave para no rezagarse en la clasificación.

Esta es la agenda completa de los partidos de hoy, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy domingo 18 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs León | 12:00 | TUDN, ViX Premium |
    Santos vs Juárez | 17:00 | ViX Premium |
    Pachuca vs América | 19:00 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este domingo 18 de enero de 2026, con resultados, goles, Tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios
** Horario del centro de México

---

