Chivas Femenil, con dominio histórico ante Pumas

Los enfrentamientos entre Chivas Femenil y Pumas en la Liga MX Femenil han ido construyendo una historia clara: la del dominio rojiblanco . Con el paso de los torneos, esta rivalidad ha dejado cifras, goleadas y partidos memorables que hoy colocan al Rebaño Sagrado con ventaja antes de un nuevo capítulo.

Este lunes, ambas escuadras disputarán un duelo más en la Jornada 8 del Clausura 2026, en la cancha del Estadio Universitario, inmueble donde Guadalajara Femenil buscará mantener su hegemonía ante Pumas.

El conjunto rojiblanco llega con cinco victorias al hilo en el torneo, además de no registrar una sola derrota en la actual campaña. Por su parte, Pumas Femenil espera dar la campanada ante Chivas, ya que registra dos derrotas de manera consecutiva.

Más allá de la dificultad que implica visitar Ciudad Universitaria, el conjunto dirigido por Antonio Contreras llega con antecedentes sólidos frente al cuadro universitario . Desde el nacimiento de la Liga MX Femenil, ambos equipos se han medido en 16 ocasiones, con un balance que favorece ampliamente a Guadalajara: 10 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas.

El dominio de Chivas no se limita al resultado final. En el rubro ofensivo, las rojiblancas han sido constantes ante Pumas, con 35 goles anotados y apenas 18 recibidos. Además, el Rebaño atraviesa una racha positiva de cuatro encuentros consecutivos sin derrota ante las auriazules, tres de ellos con victoria.

Los duelos entre ambas escuadras también han tenido peso en instancias definitivas. En dos cruces de fase final, Chivas Femenil ha salido avante en ambas ocasiones : primero en el Clausura 2022, con un global de 5-4, y posteriormente en el Clausura 2025, con un contundente 3-0, ambos en cuartos de final.

A lo largo de esta rivalidad han surgido partidos que han quedado en la memoria de la afición, como la goleada 5-1 en la Jornada 1 del Clausura 2023 o el emocionante 4-3 del Apertura 2025, uno de los encuentros más vibrantes del campeonato, en el que Chivas logró una espectacular remontada tras irse al descanso con desventaja.

El partido entre Chivas Femenil y Pumas, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, se disputará el lunes 9 de febrero, a las 18:00 horas, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming VIX.

