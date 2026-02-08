Tigres vs Santos (5-1)

Tigres impuso condiciones en el Estadio Universitario y goleó 5-1 a Santos en la jornada 5 del Clausura 2026 , en un duelo que se inclinó claramente a favor de los locales. Aunque el inicio fue trabado, Santos se adelantó con gol de Lucas Di Yorio al 35’, pero la respuesta fue inmediata: Joaquim Pereira empató de cabeza e Iván López dio la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda mitad, Tigres mantuvo el control y amplió la ventaja con un penal de Ángel Correa, un disparo de media distancia de Diego Lainez y el tanto final de Diego “Chicha” Sánchez, ante un rival sin capacidad de reacción.

Necaxa vs Atlético San Luis (4-1)

Necaxa impuso su autoridad en el Estadio Victoria y goleó 4-1 al Atlético San Luis en la jornada 5 del Clausura 2026 , en un duelo marcado por el dominio local y la superioridad numérica. Los Rayos se adelantaron temprano con gol de Julián Carranza y controlaron el encuentro pese a un tanto anulado por el VAR, mientras que la expulsión de Robson Bambu antes del descanso condicionó a los visitantes. En el complemento, Necaxa aprovechó el escenario para ampliar la ventaja con goles de Tomás Badaloni, Alexis Peña y Ricardo Monreal, todos gestados desde el buen manejo de Franco Rossano. San Luis apenas pudo descontar al final vía penal, en una derrota que reflejó su fragilidad ante un rival sólido y efectivo.

Xolos vs Puebla (0-0)

Xolos de Tijuana y Puebla firmaron un empate sin goles en la frontera, en uno de los partidos más grises de la jornada de viernes en la Liga MX . Aunque ambos equipos mostraron intención, las aproximaciones fueron escasas y carentes de claridad, con intentos aislados de media distancia y un par de llegadas que los arqueros resolvieron sin mayores problemas. Puebla tuvo la opción más clara con Edgar Guerra, bien contenida por Toño Rodríguez, mientras que Tijuana nunca encontró contundencia pese al ímpetu inicial del segundo tiempo. Al final, la falta de ideas y precisión selló un 0-0 que reflejó el bajo nivel del encuentro.

Mazatlán vs Chivas (1-2)

Chivas mantuvo su paso perfecto en el Clausura 2026 al vencer 2-1 a Mazatlán en el Estadio El Encanto y sumar su quinta victoria consecutiva , resultado que lo consolida como líder del torneo. El Guadalajara se adelantó con un tiro libre de Efraín Álvarez y amplió la ventaja mediante un penal convertido por Armando González, mostrando control y solidez. Mazatlán reaccionó en el complemento con un gol de Yoel Bárcenas, pero el Rebaño supo manejar el partido apoyado en el orden del mediocampo y la seguridad defensiva, evitando mayores riesgos. Con el triunfo, Chivas sigue invicto, mientras los locales permanecen en el fondo de la tabla sin puntos.

Querétaro vs León (2-0)

Querétaro consiguió un triunfo clave al imponerse 2-0 a León en la jornada 5 del Clausura 2026 , resultado que representó la primera victoria de Esteban González como técnico en el futbol mexicano. Los Gallos se adelantaron con un gran disparo de Jhojan Julio desde fuera del área y, pese a un penal fallado y algunos intentos de León bien contenidos por Guillermo Allison, mantuvieron el control del partido. En el complemento, Julio firmó su doblete para sentenciar el encuentro, mientras que la expulsión de Sebastián Vegas y la falta de contundencia terminaron por frustrar a León, que no pudo reaccionar.

Toluca vs Cruz Azul ( 1-1)

Toluca y Cruz Azul empataron 1-1 en el Estadio Nemesio Diez en un duelo intenso de la jornada 5 del Clausura 2026 . Los Diablos Rojos se adelantaron al 41’ con gol de Paulinho, que puso fin a una larga sequía goleadora, pero Cruz Azul supo ajustar en la segunda mitad y, tras ganar terreno, igualó al 77’ con anotación de José Paradela. El cierre fue disputado y con opciones para ambos, dejando un punto valioso para los celestes como visitantes y a Toluca con la sensación de haber dejado escapar la victoria en casa.

Atlas vs Pumas (2-2)

Atlas rescató un empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Jalisco en un duelo caótico de la jornada 5 del Clausura 2026 , marcado por errores defensivos y un cierre dramático. Los universitarios se adelantaron con gol de Pedro Vite y retomaron la ventaja con un penal de Juninho, pero los rojinegros respondieron primero tras una pifia de Keylor Navas y finalmente igualaron al minuto 90 con un cabezazo de Manuel Capasso. Aunque Atlas dominó y generó más opciones, la falta de contundencia y las desatenciones mantuvieron el suspenso hasta el final, dejando a ambos equipos en la parte alta de la tabla.

Pachuca vs Juárez (2-0)

Pachuca venció 2-0 a Juárez en el Estadio Hidalgo y se quedó con tres puntos clave en la jornada 5 del Clausura 2026 . Salomón Rondón abrió el marcador y lideró a los Tuzos, mientras que Christian Rivera sentenció el triunfo en los minutos finales, dando oxígeno al proyecto de Esteban Solari. Con el resultado, los hidalguenses ascendieron al séptimo lugar con ocho unidades, en tanto que los Bravos de Pedro Caixinha se estancaron en la parte baja de la tabla con cuatro puntos.

América vs Monterrey (1-0)

La Jornada 5 del Clausura 2026 cerró con un duelo muy disputado entre América y Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas se impusieron por la mínima . En un partido marcado por la tensión y las atajadas de Luis Cárdenas, América generó las opciones más claras hasta que Alejandro Zendejas, en su cumpleaños, definió con un zurdazo tras asistencia de Jonathan dos Santos para marcar el único gol del encuentro. Con ese tanto, el conjunto azulcrema cobró revancha deportiva ante Rayados y se quedó con tres puntos clave.

Así queda la tabla general tras la Jornada 5

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 15 2 Tigres 10 3 Cruz Azul 10 4 Atlas 10 5 Pumas 9 6 Toluca 9 7 Pachuca 8 8 América 8 9 Monterrey 7 10 Xolos 7 11 Necaxa 6 12 Querétaro 5 13 Puebla 5 14 Atlético San Luis 4 15 Juárez 4 16 León 4 17 Santos 1 18 Mazatlán 0

