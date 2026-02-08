Chivas continúa moviéndose en el mercado de fichajes y todo está listo para que Jonathan Pérez se convierta en nuevo jugador del Guadalajara para el Clausura 2026. El extremo de 23 años, procedente del Nashville SC, se sumaría al plantel rojiblanco como una opción más en ofensiva para la parte final del torneo.

La operación quedó cerrada tras el acuerdo entre ambas instituciones, que permitió al Guadalajara adquirir la carta del futbolista. Pérez firmará un contrato por cuatro temporadas, en una decisión que refleja la intención del club de apostar por un jugador joven, con recorrido internacional y margen de crecimiento.

El anuncio oficial del fichaje se dará en las próximas horas, mientras que el atacante viajará a Guadalajara para cumplir con los exámenes médicos de rigor y formalizar su incorporación al equipo .

Aunque nació en Estados Unidos, Jonathan Pérez cuenta con raíces mexicanas, condición que le permite integrarse al proyecto deportivo del Rebaño, fiel a su tradición de alinear únicamente jugadores elegibles para representar a la Selección Mexicana. Además, ha formado parte de procesos juveniles del combinado nacional, donde ha sido considerado un elemento a seguir.

En el terreno de juego, Pérez destaca por su velocidad, desborde y habilidad en el mano a mano . Se desempeña habitualmente por la banda derecha, es zurdo y su estilo encaja con la propuesta futbolística del cuerpo técnico liderado por Gabriel Milito, que busca mayor profundidad y variantes ofensivas.

Durante la temporada 2025 con Nashville SC, el extremo acumuló 26 partidos oficiales, 1,142 minutos, 2 goles y 4 asistencias en todas las competencias. En la MLS sumó participación constante, mientras que en la US Open Cup tuvo mayor impacto en el apartado ofensivo.

Con este fichaje, Chivas refuerza su ofensiva y suma una pieza importante en su objetivo de mantenerse como protagonista del torneo y competir por el título del Clausura 2026.

SV