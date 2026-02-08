El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más importantes de todos los tiempos. Cada año, más allá del partido, millones de espectadores esperan el entretiempo para ver qué artista será capaz de marcar un momento histórico.

Los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

A lo largo de las décadas, algunos espectáculos no solo cumplieron con la expectativa, sino que redefinieron el estándar del evento. Estos son algunos de los más icónicos shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl:

Prince – Super Bowl XLI (2007)

Considerado por muchos como el mejor show de medio tiempo de todos los tiempos. Su actuación bajo la lluvia, cerrando con Purple Rain, es uno de los momentos más icónicos en la historia del evento.

Michael Jackson – Super Bowl XXVII (1993)

El espectáculo que transformó el medio tiempo en un fenómeno global y estableció el modelo moderno de grandes producciones musicales en el Super Bowl.

U2 – Super Bowl XXXVI (2002)

Un show sobrio y emotivo, recordado por el homenaje a las víctimas del 11 de septiembre mientras interpretaban Where the Streets Have No Name.

Beyoncé (con Destiny’s Child) – Super Bowl XLVII (2013)

Una presentación poderosa, llena de energía y precisión, que incluyó la esperada reunión de Destiny’s Child.

Shakira y Jennifer Lopez – Super Bowl LIV (2020)

Un espectáculo vibrante que celebró la cultura latina, con invitados como Bad Bunny y J Balvin, y gran impacto a nivel mundial.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar – Super Bowl LVI (2022)

El primer medio tiempo completamente centrado en el hip-hop, considerado un momento histórico para el género.

Rihanna – Super Bowl LVII (2023)

Minimalista pero impactante, destacó por su presencia escénica y por convertirse en uno de los shows más vistos de la historia.

Usher – Super Bowl LVIII (2024)

Un show dinámico, lleno de invitados y coreografías, que alcanzó cifras récord de audiencia.

Kendrick Lamar – Super Bowl LIX (2025)

El medio tiempo más visto hasta ahora, con una propuesta artística intensa y altamente comentada.

Así, el show de medio tiempo del Super Bowl ya no es solo un descanso entre jugadas, sino un escenario donde música, cultura y espectáculo se encuentran para dejar momentos que trascienden al deporte.

