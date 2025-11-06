Chivas Femenil se complica y Toluca saca valioso empate en el AKRON

Pese a que Alicia Cervantes firmó un doblete en la cancha del estadio AKRON, las Chivas femenil no pudieron imponer sus condiciones y dejaron escapar la victoria en el juego de ida de los cuartos de final del Apertura 2025. Entre imprecisiones y fallas defensivas, las rojiblancas empataron 2-2 ante el Toluca.

Las Diablas llegaban a este encuentro como un equipo fuerte y consolidado. Tras firmar la mejor fase regular de su historia en la Liga MX Femenil, las mexiquenses no se presentaban con la etiqueta de víctimas. Lideradas por la francesa Eugénie Le Sommer, se esperaba ver a un conjunto escarlata con una propuesta agresiva y ambiciosa.

Sin embargo, y de manera sorpresiva, Chivas tomó el control de las acciones en el inicio del juego. Con peligrosos arribos al área rival, las rojiblancas lograron de ir de menos a más para ser superiores y al minuto 15’, aprovechándose de una desatención en la zaga defensiva visitante, “Licha” se desmarcó para quedar sola frente al arco y anotar el primer gol de la noche.

A Toluca le costó construir jugadas al ataque, debido a que sus mejores futbolistas quedaron neutralizadas por el mediocampo rojiblanco, donde destacó Joselyn de la Rosa, quien fue el motor del conjunto tapatío, ya que fue oportuna a la hora de recuperar balones y también al momento de repartirlos.

En la parte complementaria, las escarlatas hicieron su diablura. Al no poder generar peligro mediante el juego colectivo, recurrieron a la individualidad. Y aunque Le Sommer no apareció, otra francesa sí lo hizo. Faustine Robert realizó un potente disparo de larga distancia, aprovechando la pasividad de Gabriela Valenzuela, quien le permitió rematar sin presión, para marcar el empate al minuto 53.

No obstante, el Rebaño volvió a ejercer presión y provocó el error de su oponente, luego de que Abby Erceg cometiera una falta en área chica sobre Viridiana Salazar, acción que la árbitra sancionó con penal. Desde los once pasos, Cervantes se encargó de cobrar la pena máxima y devolverle la superioridad a las Chivas al 66’.

Pero el gusto les duró poco a las locales. Sin ser un equipo dominador ni especialmente propositivo al ataque, Toluca logró igualar nuevamente al minuto 87, gracias a una genialidad de Robert, quien definió de media tijera, aprovechando otra vez la floja marca de Valenzuela.

El desenlace de esta llave se conocerá el domingo 9 de noviembre cuando Toluca reciba a Chivas en el estadio Nemesio Diez a las 21:00 horas, en un duelo que será de vida o muerte para ambos conjuntos.

