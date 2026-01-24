Chivas Femenil, a seguir invictas en Puebla

Este domingo en punto de las 12:00 horas, Chivas Femenil visita a las enfranjadas del Puebla como parte de la Jornada 5 del torneo y el encuentro será a puerta cerrada en el club de entrenamiento del equipo poblano, por el tiempo de recuperación que necesita la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Las rojiblancas, ubicadas en el cuarto sitio al inicio de esta fecha , llegan con la etiqueta de favoritas y la obligación de ganar frente a un rival que no ha podido sumar ni un punto en lo que va del torneo, mientras las tapatías no saben aún lo que es perder, con tres victorias y un empate, además de que no han encajado gol este año.

Con todo y los resultados positivos, el conjunto de Antonio Contreras deberá convencer en su estilo de juego y mostrar mayor control del trámite. Contra Santos y Querétaro, los recientes duelos como locales, salieron de apuros hasta las segundas mitades -y en la recta final del juego-, con apariciones destacadas de "Boyi" Iturbide para marcar en estos cotejos, dando el triunfo sobre las laguneras al minuto 75 y liquidando las esperanzas de empate de Gallos Femenil al 90’, viniendo desde la banca en ambas ocasiones.

La "Doctora del gol" solo acumula 31 minutos de juego en el Clausura 2026, pero se ha llevado los reflectores y el favor de la afición como la heroína reciente de los partidos. Además, acumula 34 anotaciones con el escudo del Guadalajara y ya es la tercera máxima goleadora del club, solo detrás de Alicia Cervantes (156) y Caro Jaramillo (54).

El historial entre ambas escuadras es ampliamente dominado por Chivas, con diez victorias y tres empates en los 13 partidos que han disputado, de los cuales seis han sido en la Angelópolis, con cuatro triunfos rojiblancos y repartieron unidades en dos ocasiones.

