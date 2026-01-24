La NBA ha confirmado la posposición del partido entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors, programado para este sábado luego del tiroteo en Minneapolis en el que agentes federales mataron a un hombre en medio de una creciente tensión en esta ciudad estadounidense.

"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Minneapolis", dijo en un comunicado la NBA.

El partido se jugará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Minneapolisen un 'back-to-back'.

El suceso ocurrido esta mañana en Minneapolises la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump en esa ciudad estadounidense.

La tensión en las calles de Minneapolis, un feudo de la izquierda, fue en aumento, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales.

El gobernador de Minnesota, Tim Wolz, reclamó a Trump que suspenda el operativo en la ciudad. "El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", expresó.

