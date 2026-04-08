Selección Mexicana: La decisión más difícil está en la delantera

La competencia para ganarse un lugar en la delantera de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 está más reñida que nunca. Los atacantes que han sido considerados por Javier Aguirre en el proceso continúan en la pelea para subirse al barco mundialista, sin embargo, no todos podrán ser incluidos en la lista final, provocando una gran controversia sobre quiénes deberían de ser los elegidos.

Por la experiencia, jerarquía y actuaciones recientes, Raúl Jiménez parece ser el único seguro, hasta el momento, para ser el titular en la justa veraniega. De ahí, se desprenden varias incógnitas: ¿podrá Santiago Giménez recuperar su nivel después de las lesiones que lo han aquejado para alcanzar a ser incluido en la lista final? ¿Armando “Hormiga” González merece ser el tercer delantero por estar en la contienda de un posible bicampeonato de goleo en Liga MX? ¿Germán Berterame tiene los argumentos necesarios tras no tener los resultados esperados con el Inter Miami?

En días anteriores se comenzó a especular sobre la posibilidad de que González quedara fuera del Mundial, sobre todo, porque su desempeño en la última convocatoria con el Tricolor no cumplió con las expectativas y Berterame le llevaba la delantera por su experiencia.

Sin embargo, luego de haber sido la figura en el partido entre Chivas y Pumas al haber marcado doblete, incluido un penal que significó el empate de último minuto para los rojiblancos, la “Hormiga” volvió a tomar el liderato de goleo en solitario y, con ello, reavivó la discusión sobre el merecimiento de estar en el Mundial al ser el mejor delantero mexicano en la actualidad en la Liga MX.

Armando González. IMAGO7

DESPEGUE DEL ATACANTE DE CHIVAS

La “Hormiga” gana mayor terreno

Para algunos expertos, el momento es de Armando González. Aunque al joven delantero le ha costado adaptarse al sistema de juego de la Selección Mexicana, consideran que es cuestión de tiempo para que el jugador de Chivas también explote su potencial con el Tri y, por lo tanto, su convocatoria podría estar por encima de Germán Berterame, quien no ha tenido el rendimiento previsto en la MLS.

Sergio Lugo, entrenador y exfutbolista, consideró que la titularidad está asegurada para Raúl Jiménez y Santiago Giménez podría figurar como un segundo delantero. Además, asegura que por el rendimiento que ha presentado Armando, debería de ser él quien funja como revulsivo en el Mundial.

“Obviamente, el número uno es Raúl Jiménez por su trayectoria, ya tiene más de 13 años de continuidad jugando en grandes equipos con una madurez futbolística muy importante y logros que lo respaldan. ‘Chaquito’ Giménez está en esa consolidación que le ha costado mucho por las lesiones recientes, pero creo que, si logra recuperarse, Giménez tendría que ser el dos”, dijo Lugo.

“Para mí, Germán Berterame ha sido muy inconsistente en su carrera en México y no es un extranjero como Pepe Cardozo. Comparando trayectorias, él en su equipo actual no está atravesando un gran momento. Entonces, por el momento que atraviesa Armando puede ser un revulsivo. Si la ‘Hormiga’ hace un golecito va a agarrar un mundo de confianza y ayudará mucho a México. Hay que tenerle fe, el muchacho se lo ha ganado a pulso con sus actuaciones”, agregó el exfutbolista.

Armando González

Con club (Chivas)*

31w juegos jugados

24w goles

1w asistencia

2,124w minutos jugados.

* Temporada 25/26

Con Selección**

6w juegos jugados

1w gol

1w asistencia

203 w minutos jugados.

** Con Javier Aguirre

Santiago Giménez. IMAGO7

Santiago Giménez

Con club (AC Milán)*

13w juegos jugados

1w gol

2 w asistencias

808 w minutos jugados

* Temporada 25/26

Con Selección**

16w juegos jugados

2w goles

1w asistencia

690 wminutos jugados

** Con Javier Aguirre

Raúl Jiménez. IMAGO7

Raúl Jiménez

Con club (Fulham)*

37w juegos jugados

9w goles

3w asistencias

2,349w minutos jugados

* Temporada 25/26

Con Selección**

19w juegos jugados

11w goles

2 w asistencias

1,379w minutos jugados

** Con Javier Aguirre

Germán Berterame. IMAGO7

Germán Berterame

Con club (Monterrey/Inter Miami)*

32w juegos jugados

13w goles

4 w asistencias

2,590 w minutos jugados

* Temporada 25/26

Con Selección**

9w juegos jugados

2 w goles

0w asistencias

338 w minutos jugados

** Con Javier Aguirre

Julián Quiñones. A pesar de ser goleador en la Liga de Arabia, el naturalizado no es utilizado como centro delantero en el esquema de Javier Aguirre. IMAGO7

JUGADORES CON VOCACIÓN OFENSIVA

Opciones para generar variantes en la delantera

Javier Aguirre ya ha declarado que la posición que menos le preocupa es la delantera por las diversas opciones con las que cuenta. Por ello, Néstor de la Torre analizó cómo se podrían alinear los diferentes nombres en el ataque, perfilando a Raúl Jiménez como el centro delantero inamovible.

“Raúl Jiménez es el que está fijo sí o sí. Julián Quiñones es un jugador que tiene diferentes características físicas, la potencia y la velocidad que tiene no son fáciles de encontrar en un jugador mexicano. Creo que con él se puede complementar perfectamente Raúl por lado izquierdo o atrás de él. Hablando de los demás, ‘Piojo’ Alvarado podría acompañarlos porque volantea mucho”, apuntó.

“Por el otro lado, pueden aparecer Alexis Vega u Orbelín Pineda, quien también ayuda demasiado. El jugador que llamó mucho la atención es Brian Gutiérrez, jugó un poquito adelantado también. En esa zona hay variantes y cada uno está atravesando por un buen momento.”

Respecto a la decisión de elegir entre la “Hormiga” y Berterame, el exfutbolista y exdirectivo dijo: “Está claro que Berterame tiene más experiencia, a lo mejor eso le da un poco más de certeza en ciertos momentos. Pero Armando tiene más velocidad, potencia, dinámica y aparece mucho más en lugares diferentes”, concluyó.