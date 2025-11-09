Primero fue Joao Pedro quien abrió la cuenta ante Tigres, después el mexicano Armando González marcó frente a Rayados, y finalmente Paulinho selló la definición frente al América para consagrarse como campeón de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los tres artilleros llegaron igualados con 11 tantos y concluyeron el certamen con 12 goles, lo que le permitió al delantero portugués conquistar su tercer título consecutivo.

Mientras tanto, el atacante de Chivas, la "Hormiga” González, se convirtió en el primer mexicano en lograr el campeonato de goleo desde Uriel Antuna con Cruz Azul en el Clausura 2024, quien entonces lo consiguió con ocho anotaciones.

El brasileño Joao Pedro fue el primero en mover las redes, durante la visita del Atlético de San Luis al estadio Universitario. A sus 33 años, firmó un gran torneo y demostró que su adaptación al futbol mexicano fue inmediata.

Por su parte, Paulinho enlazó este nuevo título con los que obtuvo en el Apertura 2024 (13 goles) y el Clausura 2025 (12), igualando una hazaña que no se veía desde que Christian “Chucho” Benítez lo hiciera con el América en los torneos Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013.

Así cerró la tabla de goleo tras la Jornada 17

Posición Jugador Equipo Goles 1 Paulinho Toluca 12 2 Armando González Chivas 12 3 Joao Pedro Atlético San Luis 12 4 Sergio Canales Monterrey 9 5 Germán Berterame Monterrey 9 6 Juan Brunetta Tigres 8 7 Óscar Estupiñán Juárez 8 8 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 7 9 Gabriel Fernández Cruz Azul 7 10 Brian Rodríguez América 7

SV