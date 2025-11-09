Charros de Jalisco blanquea a Cañeros y se queda con la serie

Los Charros de Jalisco volvieron a imponer su ley por segunda noche consecutiva en el Estadio Panamericano tras ganar un cerrado duelo de pitcheo al blanquear 1-0 a los Cañeros de Los Mochis en un encuentro que también se caracterizó por las sólidas defensivas de ambos equipos. Con esta victoria, los dirigidos por Benjamin Gil pudieron quedarse con la quinta serie a su favor en la temporada 2025-26 de la LMP.

La novena tapatía aprovechó al máximo una jugada clave en la parte baja del cuarto inning, cuando Jared Serna logró llegar a home tras un elevado de sacrificio de Japhet Amador, quien con su experiencia impulsó la única carrera del encuentro. Esa mínima diferencia fue suficiente para que los locales se quedaran con el triunfo.

El duelo fue un auténtico espectáculo para los amantes del pitcheo. Luis Iván Rodríguez brilló desde la lomita y firmó una salida de calidad que sostuvo la ventaja al mantener control absoluto sobre la ofensiva sinaloense. En seis entradas de labor, Rodríguez permitió apenas tres imparables, otorgó un pasaporte y recetó cuatro ponches, acreditándose así la victoria.

El bullpen de Charros mantuvo el ritmo con una labor impecable en los innings finales, sin permitir libertades a los cañeros y asegurando la blanqueada. La defensiva jalisciense también jugó un papel clave, con intervenciones oportunas que frenaron los intentos de reacción del conjunto visitante.

Con este resultado, los Charros no solo amarran la serie ante Los Mochis, sino que también continúan escalando posiciones en la tabla, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del momento en la Liga del Pacífico. Su ofensiva ha mostrado chispazos liderados por figuras como Jared Serna, mientras que el cuerpo de lanzadores está recomponiendo su camino.

La próxima serie que encararán los Charros será contra los Tomateros de Culiacán en calidad de visitantes los días 11, 12 y 13 de noviembre.

SV