La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" desató ayer domingo 22 de febrero una jornada de violencia y bloqueos carreteros en distintos puntos del país, especialmente en el Estado de Jalisco. Como consecuencia, varios eventos deportivos fueron suspendidos o reprogramados; sin embargo, el partido amistoso México vs Islandia, programado para este miércoles, no corre riesgo hasta el momento.

Mientras en Jalisco se reportaron quemas de vehículos derivadas de un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa, organizadores de diferentes competencias optaron por priorizar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. La Liga MX informó al mediodía la suspensión del encuentro Querétaro vs Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, que estaba previsto para disputarse ayer en el Estadio La Corregidora. La nueva fecha y horario serán anunciados, aunque no se tienen detalles hasta el momento.

También fueron aplazados otros compromisos deportivos, como actividades de Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol y la corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso, en Guadalajara. De igual manera, la Liga de Expansión MX comunicó la suspensión del duelo entre Tapatío y Tlaxcala, programado en el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, en Tepatitlán, Jalisco, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de todos los involucrados.

Lo que se sabe del partido México vs Islandia

Pese al clima de incertidumbre que reina en gran parte del país, el partido amistoso México vs Islandia sigue en pie. De acuerdo con reportes de la cadena ESPN, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) mantiene su plan de concentración en Querétaro, donde ya se encuentran 21 jugadores junto con el cuerpo técnico, directiva y staff.

Futbolistas de Cruz Azul y Chivas arribaron sin contratiempos al hotel de concentración en la capital queretana, al igual que el entrenador Javier "Vasco" Aguirre. Incluso Denzell García, jugador convocado de Bravos de Juárez, aprovechó la suspensión de su encuentro ante Querétaro para reportar directamente con el estratega nacional.

Asimismo, jugadores de otros equipos viajarán a Querétaro para integrarse al grupo, algunos de ellos vía aérea, a diferencia de otros convocados que se trasladaron por carretera.

El encuentro está pactado para las 20:00 horas del miércoles 25 de febrero en la cancha del Estadio La Corregidora. Se podrá ver en televisión abierta en Televisa y Azteca 7, así como en la plataforma de streaming ViX Premium.

