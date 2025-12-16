Ousmane Dembélé gana el premio The Best 2025; Aitana Bonmatí, galardonada por tercera vez

Este martes 16 de diciembre, el francés Ousmane Dembélé ganó el premio The Best 2025 al Mejor Jugador del Año , sucediendo al brasileño Vinícius Júnior, en una gala celebrada en Doha. El delantero del PSG brilló en la temporada pasada y sumó este reconocimiento a su Balón de Oro de septiembre. Por otro lado, la mediocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, fue galardonada por tercera vez consecutiva como Mejor Jugadora del Año, ratificando su dominio en el futbol femenil.

El año de Dembélé

Ousmane Dembélé precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El atacante de 28 años brilló en la gran temporada pasada con el PSG, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa.

El tercer The Best para Aitana Bonmatí

La española Aitana Bonmatí, también jugadora de su selección, también fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el futbol español y llegara a la final de la Champions femenina, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a la propia Putellas y a la también española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

En un mensaje grabado, en el que apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la Selección de España que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones -en la que la Roja se impuso a Alemania-, agradeció el premio y felicitó a los galardonados.

