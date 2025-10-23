Jueves, 23 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Viral

Bastian Delfin asegura haber presenciado un intento de homicidio

El joven refirió que esta acción violenta sucedida en un punto de la Ciudad de México lo motivó a rezar por su integridad

Por: Fabián Flores

Al final del video, el oriundo de Veracruz recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y salir acompañados. TT/ @bastiandelfin

Al final del video, el oriundo de Veracruz recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y salir acompañados. TT/ @bastiandelfin

El influencer mexicano, Bastian Delfin, compartió desde su cuenta de TikTok su experiencia tras presenciar un intento de homicidio en días recientes en Ciudad de México.

El joven abrió su publicación diciendo afirmando que "ya no estamos a salvo en ningún lado", y procedió a narrar su desavenencia. Delfín declaró que hace unas semanas, se encontraba en un auto de servicio privado por aplicación alrededor de las 17:00 horas en un punto de la CDMX.

Con mucha seriedad —que para nada caracteriza al influencer— relató que desde el vehículo observó a un hombre correr cubriendo su cabeza, la sorpresa de Bastian fue cuando descubrió que aquel hombre huía de otro que le disparaba a plena luz del día.

El joven capitalino refirió que esta acción violenta lo motivó a tirarse al suelo del auto en el que viajaba a rezar por su integridad, "para que no me pasara nada".  

Bastian, el influencer y anfitrión del podcast
Bastian, el influencer y anfitrión del podcast "En Buen Pedo" habla de su terrible experiencia desde su cuenta de TikTok. TT/ @bastiandelfin 

Al final del video, el oriundo de Veracruz recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y salir acompañados.

La reacción de Salinas Pliego

Ante este evento, el empresario mexicano Ricard Salinas Pliego, compartió el video de Bastian Delfin en su cuenta de X y mostró su indignación ante este violento hecho narrado por el joven.

El dueño del Grupo Salinas acompañó el video con la siguiente descripción: "Cuídense ustedes porque el gobierno cuida a los delincuentes y usa su tiempo para perseguir a quienes les exigimos resultados."

   

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones