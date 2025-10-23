El influencer mexicano, Bastian Delfin, compartió desde su cuenta de TikTok su experiencia tras presenciar un intento de homicidio en días recientes en Ciudad de México.El joven abrió su publicación diciendo afirmando que "ya no estamos a salvo en ningún lado", y procedió a narrar su desavenencia. Delfín declaró que hace unas semanas, se encontraba en un auto de servicio privado por aplicación alrededor de las 17:00 horas en un punto de la CDMX.Con mucha seriedad —que para nada caracteriza al influencer— relató que desde el vehículo observó a un hombre correr cubriendo su cabeza, la sorpresa de Bastian fue cuando descubrió que aquel hombre huía de otro que le disparaba a plena luz del día.El joven capitalino refirió que esta acción violenta lo motivó a tirarse al suelo del auto en el que viajaba a rezar por su integridad, "para que no me pasara nada". Al final del video, el oriundo de Veracruz recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y salir acompañados.Ante este evento, el empresario mexicano Ricard Salinas Pliego, compartió el video de Bastian Delfin en su cuenta de X y mostró su indignación ante este violento hecho narrado por el joven.El dueño del Grupo Salinas acompañó el video con la siguiente descripción: "Cuídense ustedes porque el gobierno cuida a los delincuentes y usa su tiempo para perseguir a quienes les exigimos resultados." Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp FF