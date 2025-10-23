El influencer mexicano, Bastian Delfin , compartió desde su cuenta de TikTok su experiencia tras presenciar un intento de homicidio en días recientes en Ciudad de México.

El joven abrió su publicación diciendo afirmando que " ya no estamos a salvo en ningún lado ", y procedió a narrar su desavenencia. Delfín declaró que hace unas semanas, se encontraba en un auto de servicio privado por aplicación alrededor de las 17:00 horas en un punto de la CDMX.

Con mucha seriedad —que para nada caracteriza al influencer— relató que desde el vehículo observó a un hombre correr cubriendo su cabeza, la sorpresa de Bastian fue cuando descubrió que aquel hombre huía de otro que le disparaba a plena luz del día.

El joven capitalino refirió que esta acción violenta lo motivó a tirarse al suelo del auto en el que viajaba a rezar por su integridad, " para que no me pasara nada ".

Bastian, el influencer y anfitrión del podcast "En Buen Pedo" habla de su terrible experiencia desde su cuenta de TikTok. TT/ @bastiandelfin

Al final del video, el oriundo de Veracruz recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y salir acompañados.

La reacción de Salinas Pliego

Ante este evento, el empresario mexicano Ricard Salinas Pliego, compartió el video de Bastian Delfin en su cuenta de X y mostró su indignación ante este violento hecho narrado por el joven.

El dueño del Grupo Salinas acompañó el video con la siguiente descripción: "Cuídense ustedes porque el gobierno cuida a los delincuentes y usa su tiempo para perseguir a quienes les exigimos resultados."

Cuídense ustedes porque el gobierno cuida a los delincuentes y usa su tiempo para perseguir a quienes les exigimos resultados. https://t.co/Min9uh6EXh— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 23, 2025

