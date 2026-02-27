Siete años han transcurrido desde la última vez que Chivas salió con los tres puntos del Estadio Nemesio Díez. Desde aquel triunfo en el Apertura 2019, el “Infierno” se ha convertido en una aduana complicada para el Rebaño, que ahora no solo intenta romper esa prolongada sequía ante el Toluca, sino también defender el liderato en un choque directo que puede mover la parte alta de la tabla.

Ambos equipos afrontan este compromiso con plantel completo y varios futbolistas en ritmo, luego de que siete jugadores Rojiblancos y tres escarlatas participaron a mitad de semana con la Selección Mexicana frente a Islandia en el Estadio La Corregidora.

El panorama es distinto para cada escuadra. Los mexiquenses llegan motivados tras golear 3-0 a Necaxa en el Estadio Victoria. Los Diablos Rojos suman 15 puntos y marchan en el cuarto puesto, consolidándose como protagonistas del torneo.

Por su parte, el Rebaño Sagrado sufrió su primer tropiezo al caer 2-1 ante Cruz Azul. Pese a ello, el equipo dirigido por Gabriel Milito se mantiene líder con 18 unidades y ahora deberá meterse a una de las plazas más exigentes del campeonato.

El antecedente más reciente favorece a Toluca. En el último enfrentamiento entre ambos, el cuadro escarlata se impuso 0-3 en el Estadio AKRON durante el Apertura 2025, firmando una actuación contundente como visitante.

Además, la más reciente visita del Guadalajara al Nemesio Díez fue el 15 de febrero de 2025, en la Jornada 7 del Clausura 2025, cuando cayó 2-1 tras un autogol en los minutos finales.

La última vez que Chivas celebró en el “Infierno” fue en el Apertura 2019. Aquella tarde, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, mostró una versión agresiva y eficaz: Alan Pulido marcó un doblete y Eduardo “La Chofis” López selló el 3-1.

Más allá de romper la sequía, el conjunto Rojiblanco busca sostener la cima, ya que una derrota permitiría a Toluca escalar posiciones y apretar la lucha por el liderato, en un duelo que promete emociones y goles.

