La posibilidad de que Guadalajara recupere su lugar como sede de la segunda parada del serial de Copas del Mundo de clavados sigue en pie. Aunque el pasado jueves se anunció la cancelación del evento en territorio jalisciense por temas de seguridad, organismos estatales confirmaron que continúan las gestiones para garantizar que la competencia se lleve a cabo en la entidad.

Este viernes por la mañana, representantes del estado sostuvieron una reunión con directivos de World Aquatics, con el objetivo de analizar alternativas que permitan salvar la etapa programada en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El principal tema abordado fue un posible reajuste de fecha, medida que abriría la puerta para que el certamen se mantenga dentro del calendario internacional sin perder la sede.

La postura oficial fue difundida a través de un comunicado emitido por CODE Jalisco, en el que se enfatiza que el diálogo continúa y que el escenario aún no está definido.

“Tras la reunión sostenida esta mañana con World Aquatics, informamos que se continúa trabajando de manera coordinada en la posibilidad de un reajuste de fecha para la Copa del Mundo de Clavados Zapopan 2026”, se lee en el comunicado.

En el documento también subraya que la intención de las instituciones involucradas es generar condiciones adecuadas para la participación de todas las delegaciones internacionales.

“El objetivo de los organismos y las instituciones locales, nacionales e internacionales es generar las condiciones adecuadas para que todas las delegaciones participantes puedan asistir y competir en nuestro estado”, agrega el texto.

Finalmente, las autoridades reiteraron que se informará cualquier avance por canales oficiales. Por ahora, la opción de que Guadalajara conserve la segunda parada del serial mundial permanece abierta, a la espera de una decisión conjunta entre los organizadores y la federación internacional.

MF