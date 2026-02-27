El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, como punto de partida de una gira nacional que se extenderá durante 26 días y recorrerá 10 ciudades del país.

La emblemática copa vuelve a territorio mexicano por tercera ocasión —tras los Mundiales de 1970 y 1986— a 104 días del arranque del torneo que México organizará junto con EU y Canadá, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio en la capital mexicana.

En la ceremonia de bienvenida, el exdefensor argentino Roberto Ayala y el histórico goleador mexicano Hugo Sánchez fueron los encargados de presentar el trofeo ante autoridades, medios e invitados especiales, en un acto que marcó el inicio de la cuenta regresiva rumbo a la máxima cita del futbol internacional.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

La copa, un símbolo de unidad

"Este es un esfuerzo trinacional que va a permitirnos fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida, de manera coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización del evento deportivo más importante, que es la Copa del Mundo", dijo en el acto el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

"Hoy recibimos este símbolo porque la Copa FIFA es más que un trofeo, es un verdadero símbolo que recorre una vez más el mundo antes de la gran cita. Sin duda, el trofeo más preciado del mundo deportivo", añadió.

En su turno, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, destacó que el acto es "una representación" de lo que es Norteamérica.

"Lo que hemos construido con nuestros socios en EU, en Canadá y que justamente demuestra que hoy la cooperación el diálogo y el respeto, van más allá de la cancha estrictamente diplomática" , indicó Cuevas.

Mientras tanto, Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, señaló que "México es un país con enorme capacidad de resiliencia (...) hoy tenemos una sociedad vibrante con un futuro lleno de oportunidades y la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una oportunidad única que tenemos como país para mostrarle al mundo de qué estamos hechos en México".

El trofeo inicia su recorrido en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el occidente del país.

Las ciudades que visitará la copa

La gira del galardón del mundial comenzara su presentación pública en el estadio Akron del 28 de febrero al 2 de marzo para luego moverse a otras ciudades, por el momento las sedes confirmadas son:

Guadalajara

León

Veracruz

Chihuahua

Querétaro

Monterrey

Puebla

Mérida

CDMX

El recorrido esta pensado para que él trofeo regrese a CDMX en Junio.

La Presidenta agradece la confianza de la FIFA

Este viernes en su habitual conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le aseguró la realización de la Copa del Mundo de Futbol 2026 en México.

Sheinbaum agradeció a Infantino que "desde el principio tuvo confianza en el país", incluso con la delicada situación de los últimos días, cuando el abatimiento del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Nueva Generación (CNG), provocó una oleada de violencia en gran parte del país.

Asimismo, destacó que tiene la "certeza" de que la Copa del Mundo se llevará a cabo con "seguridad" pese a los últimos sucesos violentos en estados como Jalisco, cuya capital, Guadalajara, acogerá varios partidos del torneo.

TG