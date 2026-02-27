Real Madrid vs. Manchester City: cuándo y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions League

La UEFA ha confirmado el día para el partido de Real Madrid VS. Manchester City. El juego entre los equipos será por los octavos de final de la Champions League y se podrá ver EN VIVO; en esta nota te compartimos todos los detalles al respecto. El partido de ida de los octavos de final de la Champions League del Real Madrid vs. Manchester City se disputará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Bernabéu. Por otro lado, el duelo de vuelta se disputará el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium. En este juego de ida de los octavos de final, Real Madrid llegó a esta fase del torneo tras haber dejado al Benfica en el camino y haber superado el global por 3-1.Por su parte, el Manchester City clasificó directamente a los octavos de final tras terminar en el octavo lugar de la fase de la Liga. A continuación te decimos dónde y a qué hora ver el partido del Real Madrid vs. Manchester City.Estos son los equipos que se enfrentarán en los Octavos de Final de la Champions League:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS