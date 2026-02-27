Real Madrid vs. Manchester City: cuándo y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions League

La UEFA ha confirmado el día para el partido de Real Madrid VS. Manchester City. El juego entre los equipos será por los octavos de final de la Champions League y se podrá ver EN VIVO; en esta nota te compartimos todos los detalles al respecto.

Lee también: Champions League: ¿Qué equipos pasarán a cuartos de Final, según la IA?

¿Cuándo es el partido del Real Madrid vs. Manchester City?

El partido de ida de los octavos de final de la Champions League del Real Madrid vs. Manchester City se disputará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Bernabéu. Por otro lado, el duelo de vuelta se disputará el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium.

En este juego de ida de los octavos de final, Real Madrid llegó a esta fase del torneo tras haber dejado al Benfica en el camino y haber superado el global por 3-1.

Por su parte, el Manchester City clasificó directamente a los octavos de final tras terminar en el octavo lugar de la fase de la Liga.

¿Dónde ver el partido del Real Madrid vs. Manchester City?

A continuación te decimos dónde y a qué hora ver el partido del Real Madrid vs. Manchester City.

Dónde: FOX One, Fox+, HBO Max, TNT y TNT Sports.

Fecha: Miércoles 11 de marzo.

Horario: 14:00 horas (centro de México).

Te puede interesar: Así nombraron al auto que conducirá "Checo" Pérez en el Gran Premio de Australia

¿Qué equipos pasaron a Octavos de Final de la Champions League?

Estos son los equipos que se enfrentarán en los Octavos de Final de la Champions League:

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool

Real Madrid vs. Manchester City

Atalanta vs. Bayern de Múnich

Newcastle United vs. Barcelona

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS