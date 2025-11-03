'JJ’ Macías le da un segundo aire a Pumas

Lo que parecía imposible, hoy se está volviendo una realidad. Tanto José Juan Macías como los Pumas están teniendo otra oportunidad en el Apertura 2025. Por un lado, cuando todos pensaban en el retiro del delantero mexicano por las múltiples lesiones que lo han aquejado a lo largo de su carrera futbolística, Macías buscó al conjunto universitario y, con sus goles y asistencias, ha conseguido mantenerlo con vida en la competencia.

En febrero pasado, “JJ” vio cómo los Santos le pusieron fin de manera anticipada al contrato que los unía. El jugador surgido de las Chivas tuvo que probar suerte fuera de México para intentar continuar jugando y llegó a mostrarse con el Real Valladolid de España, club que le brindó un periodo de prueba, el cual no superó y terminó por regresarse al país azteca.

Con la ilusión de demostrar su capacidad, arribó con la institución auriazul el 20 de agosto y una ola de críticas envolvió a ambas partes. En ese entonces, Pumas sólo contaba con dos arietes y uno de ellos se había lesionado, por lo que toda la responsabilidad recaía en Guillermo Martínez.

Como si de una mala pasada se tratara para los felinos, el “Memote” también terminó lesionándose y ahora todo el peso del ataque lo tenía que cargar un futbolista con tendencia a lesionarse.

Sin embargo, Macías se reivindicó. Antes de su llegada, los Pumas marchaban en el decimotercer puesto de la clasificación. Y, posterior a que se vistiera de auriazul, el equipo capitalino comenzó a escalar posiciones entre resultados irregulares.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez ahora depende de sí mismo para meterse a la fase final de la campaña porque está situado en el décimo puesto con 18 unidades, algo que parecía impensable hace algunas semanas. En gran parte, ha sido por la contribución de José Juan quien, en apenas 322 minutos disputados, acumula cuatro anotaciones (siendo el goleador del equipo) y dos asistencias, las cuales han significado puntos vitales.

Actualmente, Macías está firmando su mejor torneo en los últimos cuatro años, ya que la última vez que rebasó la cantidad de dos dianas sucedió en el Clausura 2022, y lo hizo entre la fase regular y Liguilla, cuando aún jugaba para el Guadalajara.

SV