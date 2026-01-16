El duelo entre Xolos y Atlético San Luis se jugará este sábado dentro de la Jornada 3 (J3) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan motivados tras ganar en la fecha de media semana y con la intención de seguir sumando puntos en el inicio de la fase regular. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Xolos vs San Luis: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este sábado se vivirá un duelo atractivo en la cancha del Estadio Caliente, donde Xolos de Tijuana recibirá al Atlético San Luis. Ambos conjuntos han mostrado un inicio alentador en el Clausura 2026 y buscan consolidarse desde las primeras fechas.

El conjunto fronterizo suma cuatro puntos tras vencer a Querétaro y empatar ante América en la J1. La localía y el pasto sintético suelen ser factores clave para los dirigidos por Sebastián Abreu, que aspiran a cerrar la semana con siete unidades.

Por su parte, Atlético San Luis llega con confianza luego de sorprender al América como visitante. Aunque perdió en su debut ante Tigres, el equipo potosino ha demostrado orden defensivo y eficacia al frente, por lo que un empate o triunfo en Tijuana sería un resultado valioso.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Atlético San Luis de la J3 - Liga MX

Este sábado 17 de enero, Xolos recibirá al San Luis en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, por la J3 del Torneo Clausura 2026. El encuentro iniciará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO a través de streaming. En EL INFORMADOR podrás conocer el resultado de este y otros partidos.

Fecha y hora: Sábado 17 de enero de 2026, 21:00 horas

Sábado 17 de enero de 2026, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF