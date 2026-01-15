El partido entre Mazatlán y Monterrey se jugará este viernes 16 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en objetivos diferentes en el inicio de la fase regular, por lo que el encuentro será una prueba clave para los sinaloenses. Te decimos el horario y dónde verlo EN VIVO.

Mazatlán vs Monterrey: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Mazatlán atraviesa un inicio de torneo complicado. Los dirigidos por Christian Ramírez suman dos derrotas consecutivas en el Clausura 2026, con cuatro goles recibidos y sin puntos en la Tabla General, situación que los coloca en el lugar 17. El equipo ha mostrado carencias en todas sus líneas y, además, afronta la ausencia de Nicolás Benedetti, quien era un referente en el funcionamiento ofensivo.

Este será el segundo partido consecutivo como local para los Cañoneros, que están obligados a comenzar a sumar para no comprometer su situación en el tema porcentual. Sin embargo, el panorama luce complejo ante un rival de mayor jerarquía y con plantel profundo.

Por su parte, Monterrey comienza a mostrar mayor solidez bajo la dirección de Domènec Torrent. Tras un arranque con dudas, Rayados ya consiguió su primera victoria del torneo y se ubica en el séptimo lugar de la clasificación con tres unidades. El conjunto regio cuenta con jugadores determinantes como Sergio Canales y Germán Berterame, y llega como favorito para este compromiso, luego de haber ganado recientemente como visitante en una plaza complicada.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Monterrey de la J3 - Liga MX

Este viernes 16 de enero, Mazatlán recibirá a Monterrey en el Estadio El Encanto en Mazatlán, Sinaloa, para dar inicio a la J3 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por televisión abierta y en streaming.

Fecha y hora: Viernes 16 de enero, 21:00 horas

Viernes 16 de enero, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

