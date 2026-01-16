El duelo entre Cruz Azul y Puebla se jugará este sábado 17 de enero dentro de la Jornada 3 (J3) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la mira puesta en consolidarse en el arranque de la fase regular. Por si quieres saber a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO, lee la siguiente información.

Cruz Azul vs Puebla: Así llegan los equipos a la J3 del Clausura 2026

Este sábado se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, sede provisional de Cruz Azul en el naciente torneo. La Máquina disputará su segundo partido como local en este inmueble, donde ya consiguió su primera victoria del torneo tras imponerse 2-0 al Atlas en la J2.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón suma tres puntos luego de caer en su debut ante León y recuperarse en la jornada anterior. Para este compromiso, el equipo celeste buscará mantener la inercia positiva pese a las dificultades logísticas y a la baja presencia de su afición en Puebla.

Por su parte, Puebla llega motivado tras conseguir su primer triunfo del campeonato al vencer 2-1 a Mazatlán en la J2. Con ese resultado, el equipo camotero alcanzó las tres unidades y se mantiene alejado, por ahora, de la parte baja de la tabla. El conocimiento de la cancha y el antecedente reciente ante Larcamón serán factores a considerar en este enfrentamiento.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Puebla de la J3 - Liga MX

Este sábado 17 de enero, Cruz Azul recibirá a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la J3 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás saber el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 17 de enero de 2026, 21:00 horas

Sábado 17 de enero de 2026, 21:00 horas Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

