Los Spurs de San Antonio se impusieron 126-97 a los Timberwolves de Minnesota con un cierre de partido contundente en casa, para recuperar la ventaja en la serie, colocarse 3-2 en la eliminatoria y acariciar las Finales de la Conferencia Oeste contra el Thunder, luego de una noche con pocos contratiempos para los locales.

Victor Wembanyama, aunque fue de más a menos, terminó con 27 puntos , 18 de ellos en el primer cuarto, para encaminar a su equipo a una ventaja que no soltó este martes, además de capturar 17 rebotes. Keldon Johnson aportó 21 unidades desde la banca y cuatro jugadores más finalizaron en doble dígito, incluido el novato Dylan Harper, quien brilló con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes.

Con el sello distintivo de la franquicia en su estilo de juego, repartiendo el balón y asistiendo en más de la mitad de sus tiros, el conjunto texano ejecutó ofensivas eficientes y productivas tanto con titulares como suplentes . Además, del otro lado de la cancha mostró una defensa intensa que limitó a Minnesota a menos del 40 por ciento de efectividad en sus disparos.

Luego de un breve lapso empatados a 61 puntos en el tercer cuarto, las espuelas cerraron con un parcial de 20-12 para recuperar distancia. Posteriormente, en el último periodo, llegó la debacle de los Wolves, que apenas capitalizaron una tercera parte de sus ofensivas, mientras que San Antonio convirtió cerca del 60 por ciento de las suyas, atacando constantemente la pintura; salvo cuatro triples, el resto de sus canastas de campo llegaron debajo del aro.

Minnesota, pese a algunos chispazos y al empate momentáneo, nunca se mostró cómodo sobre la duela y no logró ejecutar jugadas con fluidez, ni colectiva ni individualmente. Anthony Edwards terminó con 20 puntos, aunque solo ocho llegaron en la primera mitad, mientras que Julius Randle y Jaden McDaniels finalizaron con 17 unidades cada uno. Ahora, los Timberwolves volverán a casa contra las cuerdas para disputar el sexto juego el viernes , en el que se jugarán la temporada.

SV