El mercado de fichajes en la Liga MX ha comenzado a moverse con fuerza , y uno de los movimientos más significativos para la estructura de Grupo Orlegi se ha confirmado.

El extremo paraguayo Diego González se despidió oficialmente de los Rojinegros del Atlas, poniendo fin a una etapa de crecimiento en el club tapatío para emprender una nueva aventura con los Guerreros del Santos Laguna.

A través de sus redes sociales, el joven atacante dedicó un emotivo mensaje a la institución y a la afición , conocida como "La Fiel". En su publicación, González destacó que se marcha con "orgullo, gratitud y la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido".

El paraguayo agradeció no solo a sus compañeros y cuerpo técnico, sino a todo el personal operativo del club, desde jardineros hasta utileros, subrayando la calidad humana que encontró en la madriguera.

La llegada de Diego González al Santos Laguna no es casualidad. Con la normativa de la Liga MX que busca reducir la multipropiedad, el grupo propietario ha decidido fortalecer la plantilla del conjunto de Torreón con piezas que ya conocen el sistema de trabajo de la organización.

Tras su paso por la S.S. Lazio de Italia y su consolidación en Atlas —donde registró actuaciones destacadas y sumó goles importantes para la causa rojinegra—, González llega a la Comarca para aportar desequilibrio por las bandas y una cuota goleadora que el equipo de Ignacio Ambriz necesita con urgencia .

El paraguayo, quien ha sido parte de los procesos de la Selección de Paraguay Sub-23, se perfila como uno de los refuerzos clave para el próximo torneo. Para los Rojinegros, su partida representa una baja sensible en el ataque, pero para el futbolista significa la oportunidad de liderar un proyecto que busca recuperar el protagonismo en el fútbol mexicano. Con la frase "Gracias por todo Rojinegros", el guaraní cerró un capítulo y ya se enfoca en hacer vibrar el Estadio Corona.

SV