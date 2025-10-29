Miércoles, 29 de Octubre 2025

Carlos Alcaraz tropieza en su debut en París

El tenista español quedó fuera del torneo tras perder ante el británico Cameron Norrie, número 31 de la ATP

Por: EFE

Alcaraz vio terminada su racha de 17 triunfos consecutivos en Masters 1000. EFE/Y. Valat

El español Carlos Alcaraz cayó derrotado en su debut en el Masters 1000 de París por el británico Cameron Norrie, 31 del mundo, y encajó su primer revés en un torneo de esta categoría desde el que sufrió en Miami en marzo.

Alcaraz, numero 1 del mundo, sucumbió ante un tenista veterano y astuto que, igual que el belga, había sido top-10 y que acabó remontando para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 25 minutos.

Si entonces la derrota fue inesperada, la sufrida en París no lo fue menos, por la implicación que el murciano había puesto en este torneo disputado bajo techo, las condiciones que menos le gustan.

El número 1 del mundo, que había renunciado a Shanghái tras ganar Tokio para preparar mejor el final de año, llevaba entrenando desde el viernes, convencido de poder desplegar un mayor nivel que en el pasado y de poder firmar una mejoría.

El revés puso fin a una serie de 17 triunfos consecutivos en Masters 1000 y a una serie que le colocaba al borde de ser la octava mejor de todos los tiempos.

