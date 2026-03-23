El gran momento que vive Armando “Hormiga” González en el Clausura 2026 no solo ilusiona a Chivas, sino que también comienza a convertirse en una realidad de cara a la próxima Copa del Mundo. Con 10 goles en 12 jornadas y un total de 22 en la temporada, el delantero se perfila como una de las opciones más sólidas en el ataque mexicano .

Su versatilidad frente al arco ha quedado demostrada, ya que es capaz de definir de distintas formas y en diversos contextos de juego, lo que lo convierte en un perfil especialmente valioso para escenarios internacionales, donde la adaptación y la eficacia son clave. Además, su regularidad y confianza llegan en el momento justo, con la posibilidad de mantenerse en ritmo competitivo durante el cierre del torneo.

Bajo este panorama, en EL INFORMADOR analizamos su rendimiento y desglosamos las distintas formas en las que ha conseguido sus anotaciones, justo en el momento en que atraviesa el punto más alto de su nivel futbolístico de cara a la justa mundialista.

Apertura 2025

La “Hormiga” firmó un Apertura 2025 sobresaliente, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo y entrando en la historia de Chivas al convertirse en su séptimo campeón de goleo. El delantero igualó la cima con 12 anotaciones , compartiendo el reconocimiento con Paulinho, de Toluca, y Joao Pedro, de Atlético de San Luis.

Uno de los aspectos más destacados de su desempeño fue la variedad en sus definiciones. A pesar de ser perfil derecho, mostró gran capacidad con la pierna izquierda y un notable dominio del juego aéreo, registrando cinco goles con cada recurso, además de su aporte desde el punto penal.

A lo largo del torneo, Armando González mostró una notable variedad en sus definiciones. Su cuota goleadora comenzó en la Jornada 2 ante San Luis con un doblete: primero con un remate de cabeza y después con una definición de izquierda. Posteriormente, repitió con ese perfil zurdo ante Xolos en la Jornada 6, América en la Jornada 8 y Necaxa en la Jornada 10.

En la Jornada 12 volvió a aparecer por la vía aérea frente a Pumas, mientras que en la Jornada 13 sumó desde el punto penal ante Mazatlán con un cobro de derecha. Uno de sus partidos más destacados llegó en la Jornada 15 ante Atlas, donde firmó un triplete con dos goles de cabeza y otro más con pierna derecha.

Finalmente, cerró su cuenta goleadora con un disparo de izquierda desde fuera del área ante Pachuca en la Jornada 16 y un nuevo remate de cabeza frente a Rayados en la Jornada 17, confirmando así su capacidad para marcar de distintas formas a lo largo del torneo.

Clausura 2026

En el siguiente torneo, inició su camino goleador desde la Jornada 1 ante Pachuca , cuando definió dentro del área tras una asistencia de Brian Gutiérrez. En la siguiente fecha como local, repitió ante Querétaro con un certero cabezazo, mismo recurso que volvió a utilizar en la Jornada 3 frente a Atlético de San Luis como visitante.

Posteriormente, sumó desde el punto penal ante Mazatlán y tuvo uno de sus momentos más importantes en la Jornada 5, al marcar el gol del triunfo en el Clásico Nacional frente a América. Tras un breve lapso sin anotar, retomó el ritmo en la Jornada 8 con un tanto de larga distancia ante Atlas en el Clásico Tapatío.

En la Jornada 9 firmó su primer doblete del torneo ante Santos Laguna, consolidando su presencia en el área, y más adelante, en un partido pendiente frente a León, volvió a marcar desde los once pasos. Finalmente, en la Jornada 12 ante Monterrey, abrió el marcador y alcanzó una racha de cuatro partidos consecutivos anotando, confirmando su gran momento en el torneo.

Distribución de goles

Por tipo de definición

Pie derecho: 6

Clausura 2026: 4

Apertura 2025: 2

Cabeza: 7

Clausura 2026: 2

Apertura 2025: 5

Pie izquierdo: 6

Clausura 2026: 1

Apertura 2025: 5

Por forma de anotación

Dentro del área: 13

Clausura 2026: 5

Apertura 2025: 8

Fuera del área / larga distancia: 2

Clausura 2026: 1

Apertura 2025: 1

Penales: 3

Clausura 2026: 2

Apertura 2025: 1

Juego aéreo (centros / córners): 5

Clausura 2026: 2

Apertura 2025: 3

Rebotes / segundas jugadas: 1

Clausura 2026: 1

Apertura 2025: 0

Barridas: 1

Clausura 2026: 1

Apertura 2025: 0

SV