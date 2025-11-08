Después de conseguir el gol del triunfo ante Monterrey, Javier “Chicharito” Hernández rompió su sequía goleadora en el último partido de la temporada regular. En un emotivo momento, el delantero no pudo contener las lágrimas tras reencontrarse con el gol después de ocho meses.

Durante el festejo, todo el banquillo del Guadalajara se acercó para felicitar a la leyenda Rojiblanca por su anotación, que podría convertirse en su último gol con la camiseta del Rebaño, ya que su contrato finaliza este año.

Al término del encuentro, Hernández brindó unas palabras cargadas de emoción, destacando que el buen momento del equipo se debe a la unidad y ausencia de envidia en el vestidor.

“Sí, hay muy buenos seres humanos y cero envidia, algo que en nuestro país, desafortunadamente, predomina mucho. Eso es mérito de Gaby y de todos nosotros. Los más experimentados tratamos de transmitirle a los jóvenes que aquí lo importante es que Chivas gane, sin importar quién haga los goles o quién juegue mejor. Para lograr un campeonato con Chivas se necesita de todos”, señaló.

Finalmente, el máximo goleador histórico del club reconoció que busca seguir apoyando a los jóvenes del plantel rojiblanco, especialmente a Armando González, de quien espera que reciba una oportunidad en la próxima Copa del Mundo.

“Lo que quiero es ver a los jóvenes mexicanos triunfar, ver a mi país mejorar. Pero eso requiere mucho trabajo interno, y por eso digo que él se merece todo lo que le pasa. Los goles no caen por suerte ni porque ‘le tienen que caer a él’: ha trabajado muchísimo, es muy humilde, escucha y además tiene muchísimo talento".

"El techo es el límite. Ojalá pueda ir al Mundial, se lo deseo de todo corazón. Pero paso a paso: primero, que se quede con el título de goleo; y si no, tenemos al máximo goleador mexicano en nuestras filas, lo que nos da mucha confianza para lo que viene, que es lo más importante”, concluyó.

SV