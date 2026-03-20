Atlas va por revancha en casa; Querétaro quiere dar la sorpresa

Atlas vuelve al Coloso de la Calzada Independencia con la firme intención de reencontrarse con la victoria frente a su afición, en un momento clave del torneo. Los rojinegros llegan a este compromiso con la necesidad de sumar unidades en la búsqueda de mantenerse dentro de los primeros ocho de la clasificación.

En su más reciente presentación, Atlas logró rescatar un valioso empate en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano, el Estadio Nemesio Diez, donde enfrentó a Toluca. Más allá del resultado, el funcionamiento del equipo dejó sensaciones positivas, mostrando carácter, orden táctico y capacidad de reacción, aspectos que buscarán replicar ahora ante su gente.

Por su parte, Querétaro llega a este duelo con un impulso anímico importante. Los Gallos Blancos vienen de conseguir un empate con sabor a victoria frente a Tigres, uno de los planteles más poderosos de la liga. Este resultado no solo fortaleció la confianza del equipo, sino que también evidenció una mejora en su rendimiento colectivo, especialmente en defensa y en la capacidad de competir ante rivales de alto nivel.

A pesar de ello, el conjunto queretano carga con una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, situación que buscarán revertir en una plaza históricamente complicada como lo es Guadalajara. La urgencia de sumar de a tres comienza a hacerse presente, por lo que se espera un equipo agresivo, ordenado y con una propuesta clara para intentar sorprender a los Rojinegros.

En cuanto a los antecedentes recientes entre ambas escuadras, la paridad ha sido la constante. En sus últimos enfrentamientos, tanto Atlas como Querétaro registran dos victorias por bando, además de un empate, lo que refleja lo cerrado y competitivo de estos duelos. Ninguno de los dos equipos ha logrado imponer condiciones de manera consistente, lo que añade un ingrediente extra de incertidumbre a la rivalidad que existe entre ambos.

El último choque entre ambos tuvo lugar en el Estadio Corregidora durante el semestre pasado. En aquel encuentro, los Gallos Blancos protagonizaron una notable reacción al venir de atrás y rescatar un empate en los minutos finales, robándole el triunfo a la escuadra de Diego Cocca.

Si se habla de duelos en territorio Rojinegro, el recuerdo más reciente tampoco favorece al Atlas. En el Torneo Apertura 2024, Querétaro se llevó la victoria por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco, gracias a una anotación de Federico Lértora, resultado que evidenció la capacidad del equipo visitante para competir y hacer daño en patio ajeno.

Con este contexto, el enfrentamiento promete ser intenso, equilibrado y cargado de tensión. Atlas buscará hacer valer su localía y regalarle una alegría a su afición, mientras que Querétaro intentará dar la sorpresa y romper su mala racha. Todo está servido para un duelo en el que los detalles podrían marcar la diferencia.

MF