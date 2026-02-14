Chivas calienta el Clásico Nacional con una ruidosa "serenata" al América

El Clásico Nacional comenzó mucho antes del silbatazo inicial. La rivalidad entre Chivas y América volvió a salirse del guion estrictamente deportivo luego de que, durante la madrugada previa al esperado encuentro, un grupo de aficionados Rojiblancos colocó pirotécnica en las afueras del hotel de concentración del conjunto azulcrema.

En un vídeo publicado en redes sociales, se muestra que los seguidores del Rebaño detonaron diversos artefactos pirotécnicos en las inmediaciones del inmueble. El estruendo de cohetes chifladores, carcasas y cohetes de vara rompió el silencio nocturno y convirtió la escena en un espectáculo luminoso que rápidamente se viralizó.

Le llevaron serenata al hotel del #America previo al clásico nacional #Chivas pic.twitter.com/PC8YLUW4Yk — Soy el Chuyón (@jhernandez83) February 14, 2026

Los grupos de animación de Chivas fueron señalados como los principales organizadores del acto. Aunque no hubo reportes oficiales inmediatos sobre sanciones, el episodio reavivó el debate sobre los límites entre la pasión y la provocación en el futbol mexicano.

Este tipo de prácticas no son inéditas ni exclusivas del balompié nacional. En 2024, los mismos aficionados de Chivas realizaron la misma práctica en el hotel de concentración del Atlas, previo al juego de repechaje ante el Guadalajara.

En distintos países, las “serenatas” previas a clásicos y finales se han convertido en una especie de tradición no escrita, por parte de los equipos que se muestran en inferioridad a su rival, en la búsqueda de incomodar o generar una molestia en el equipo contrario, para obtener una ventaja al siguiente día en el terreno de juego.

En el entorno azulcrema, el incidente fue interpretado como una muestra más de la intensidad que rodea cada enfrentamiento ante el Guadalajara. Del lado Rojiblanco, muchos aficionados defendieron la acción como parte del folclore que envuelve al Clásico Nacional, donde la rivalidad trasciende la cancha y se vive en cada detalle.

