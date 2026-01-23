Tras la victoria de la Selección Mexicana frente a su similar de Panamá, Luis Romo, mediocampista de Chivas y quien fuera capitán en la victoria del jueves por la noche ante los panameños, ofreció un balance sobre el desempeño del conjunto tricolor y el panorama que enfrentan los jugadores de cara a la próxima Copa del Mundo.

En términos generales, el futbolista destacó el dominio que ejerció el equipo mexicano durante el encuentro, aunque reconoció las áreas de oportunidad en la generación de peligro. "Un partido donde tuvimos mucho manejo de balón. Tal vez nos falta un poco de profundidad, pero creo que la idea está clara", señaló Romo, enfatizando que el grupo mantuvo una postura ofensiva y buscó el resultado en todo momento pese a las complicaciones del rival.

Sobre la utilidad de este tipo de enfrentamientos, Romo subrayó el crecimiento del futbol centroamericano y los retos físicos que representan. "Es complicado porque se te encierran, es con lo que te encuentras regularmente en Concacaf" , explicó, añadiendo que los arbitrajes fuertes y la resistencia defensiva sirven como una experiencia de aprendizaje fundamental para saber afrontar diversos escenarios tácticos.

Finalmente, el jugador de las Chivas abordó la presión de asegurar un sitio en la lista final para la justa mundialista. Ante la reducción de oportunidades para mostrarse, Romo hizo un llamado a la entrega total: "Hay que pelearlo, hay que soñarlo, hay que sentirlo y hay que dificultárselo (al técnico)". Para el mediocampista, la competencia interna es clave para que, independientemente de quiénes sean los elegidos, el equipo llegue en su máximo nivel al torneo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Ferrari presenta monoplaza rojo brillante para 2026

OF