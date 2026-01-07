Chivas buscará enfrentar a clubes europeos en el Estadio AKRON

El Club Deportivo Guadalajara tiene como objetivo disputar al menos un partido amistoso al año ante un rival europeo en el Estadio AKRON. Así lo dio a conocer Olimpia Cabral, Directora Comercial y de Mercadotecnia del club rojiblanco.

Cabral explicó que la intención es replicar la experiencia vivida en 2023, cuando Chivas se midió ante el club español Athletic de Bilbao, y que a partir de 2027 el equipo pueda recibir de manera constante a clubes europeos de primer nivel en su casa.

“ Uno de nuestros objetivos es tener, por lo menos una vez al año, un partido internacional contra algún equipo de España. Si recuerdan, hace tres años tuvimos el encuentro entre el Athletic de Bilbao y Chivas, y queremos repetir esa fórmula ”, señaló.

La directiva reconoció que diversos factores han complicado la organización de este tipo de encuentros en el pasado, como la preparación del estadio, las fechas FIFA y la saturación del calendario futbolístico.

“Entre los grandes retos está que cuando nosotros competimos, ellos están en periodo de descanso y viceversa. No ha existido una coincidencia natural en los calendarios, por lo que hemos trabajado de la mano con Mikel Arriola e Ivar Sisniega para encontrar ventanas que nos permitan programar fechas dobles o espacios adecuados y así celebrar al menos un partido de este nivel cada año en nuestro estadio”, explicó.

Finalmente, Cabral destacó que uno de los grandes sueños de la institución es consolidar al Estadio AKRON como sede de eventos de talla internacional, tanto deportivos como de entretenimiento.

“Queremos que el estadio albergue grandes eventos. Nuestra prioridad siempre será el fútbol, que es nuestra razón de ser, pero también buscamos impulsar el entretenimiento deportivo y artístico. Después de todo lo que implica este año mundialista, ya contamos con un partido como el que estamos anunciando hoy, y esperamos que a partir de 2027 este tipo de encuentros se conviertan en una constante”, concluyó.

