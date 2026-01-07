NFL: Estos son los favoritos a ganar en la Ronda de Comodines

Este sábado arranca la postemporada de la NFL con los primeros duelos de la Ronda de Comodines, la etapa inicial en el camino hacia el Super Bowl LX, que se disputará en Santa Clara, California.

Aunque algunos enfrentamientos parecen inclinados hacia un lado, para los aficionados suelen ser partidos impredecibles. No obstante, las casas de apuestas ya han definido a sus equipos preferidos para esta primera ronda .

De acuerdo con Caliente, el único cruce sin un favorito claro es el que protagonizan los Buffalo Bills y los Jacksonville Jaguars, ya que ambos aparecen con los mismos momios.

En el resto de los encuentros, Los Ángeles Rams parten como amplios favoritos ante los Carolina Panthers y, además, son considerados en Estados Unidos como el segundo principal candidato al título, sólo detrás de los Seattle Seahawks.

En el clásico más antiguo de la liga, los Green Bay Packers son ligeros favoritos frente a los Chicago Bears, pese a las ausencias y a jugar como visitantes en Soldier Field.

El choque entre Bills y Jaguars destaca por la paridad entre Josh Allen y Trevor Lawrence, reflejada en momios idénticos.

Por su parte, los Philadelphia Eagles, actuales campeones, mantienen el favoritismo frente a los San Francisco 49ers, aun con un cierre de temporada irregular.

Los New England Patriots también son señalados como favoritos contra los Los Ángeles Chargers, respaldados por su sólida campaña y la expectativa de ver a Drake Maye rendir en momentos clave.

Finalmente, los Houston Texans aparecen como preferidos ante los Pittsburgh Steelers, en gran medida por su fortaleza defensiva, a pesar del dramático triunfo reciente de Pittsburgh frente a los Ravens.

SV