Canelo Team revela lo que viene tras la derrota con Crawford

El pasado mes de septiembre, Terence Crawford logró vencer a Saúl Álvarez. Con este triunfo, logró entrar a la pequeña lista de boxeadores que le han ganado al tapatío, junto con Floyd Mayweather Jr. (2013) y Dmitry Bivol (2022).

Ver al Canelo con los puños abajo al finalizar la pelea en el Allegiant Stadium fue una imagen tan extraña como verlo sangrar en un combate… pero llegó la derrota, y en el Team Canelo solo quedó decir: “Hay que seguir, que esto no acaba”.

El camino que seguirá Canelo tras la derrota con Crawford

“La carrera del Canelo es muy laureada y hay que ver lo que sigue. Por lo pronto, estamos descansando, muy responsables y conscientes de lo que hemos hecho; ver cómo se perdió y tomar las cosas con sobriedad, responsabilidad y consciencia para lo que sigue… siempre con las ganas de querer ganar”, comentó Eddy Reynoso, hijo de Chepo y entrenador de Saúl.

Los objetivos son distintos. Para una carrera laureada que está más cerca del final, las próximas decisiones se piensan más, y así lo asegura Reynoso Junior, quien celebra los 20 años de carrera profesional del Canelo.

“A nadie nos gusta perder. Siempre hemos sido ganadores en todos los aspectos, siempre nos gusta buscar lo mejor en todo. No nos tocó ganar esta vez, pero lo tomamos con mucha responsabilidad, sabedores de que ya no hay mucho que buscar en el boxeo. No es lo mismo cuando tenemos 20 años y estamos proyectando una carrera hacia el futuro”, concluyó el manager de 48 años.

Team Canelo apoya al boxeador hasta el final

“No estamos acostumbrados. Esa noche fue mejor y hay que aceptar la derrota con valor. Se ocupa valor para decir que no fue tu noche. Hay que seguir adelante, que esto no se acaba”, declaró a EL UNIVERSAL José Reynoso, reconocido por ser un pilar clave en la carrera profesional del Canelo.

El orgulloso Chepo no oculta el dolor y desconcierto de la derrota; sin embargo, infla el pecho para decir que su pupilo no pierde mérito porque “el Canelo es el Canelo”.

"El que no pelea no pierde, pero nunca va a ganar"

“No estamos acostumbrados. Como cuando peleó contra Mayweather, yo nunca lo había visto perder y dices ‘caray, si nunca pierde, ¿ahora qué pasó?’. Te acostumbras a verlo con la mano en alto, pero cuando cae la derrota causa extrañeza. Ahí tenemos un principio: solo el que no pelea no pierde, pero nunca va a ganar”, aseveró a esta casa editorial.

Por su parte, Eddy Reynoso, hijo de Chepo y entrenador de Saúl, asegura que esa derrota no quitó las ganas de ir por más.

