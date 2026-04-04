Barcelona logra dura remontada contra el Atlético y se afianza en la cima de La Liga

Este sábado no solo estuvieron en juego puntos cruciales de La Liga entre equipos en la cima de la clasificación. Fue la primera de tres batallas en la “guerra” que disputan Barcelona y Atlético de Madrid en tan solo diez días, entre competencia local y Champions League, y esta lucha fue para los catalanes por 2-1 , viniendo de atrás, con polémica incluida.

Dentro del Metropolitano, que alberga dos de estos partidos entre ambos y que siempre representa un ambiente hostil para la visita, ambos clubes jugaban por situaciones importantes: los catalanes, por ampliar hasta siete la ventaja sobre el Real Madrid; los colchoneros, para recuperar el tercer lugar sobre el Villarreal, aunque fuera de forma momentánea.

Ambas escuadras tuvieron que echar mano de varios suplentes por distintos motivos y, luego de un comienzo táctico y analítico de ambos bandos, Giuliano Simeone rompió la línea defensiva recibiendo un pase filtrado que lo dejó mano a mano, y el argentino abrió el marcador al 39’. El gusto duró poco en las gradas, que quedaron silenciadas tres minutos después, cuando Dani Olmo y Marcus Rashford construyeron una pared para dejar al británico —supliendo a Raphinha— frente al marco, y puso la igualdad.

Los rojiblancos habían dado el primer aviso cuando Griezmann falló dos llegadas claras y, del otro lado, el Barça había generado otra con Lamine Yamal y Fermín, que desaprovechó este último.

En el terreno, la tensión era palpable y aumentó cuando Olmo y Koke se hicieron de palabras, seguidos en la bronca por sus compañeros, de la que salieron varios amonestados. Durante el agregado llegó un punto de inflexión en el partido, con la expulsión de Nico González sobre Yamal, ratificada en el VAR antes del medio tiempo.

Apenas iniciado el complemento, Gerard Martín cometió una falta sobre Thiago Almada, por la que el árbitro, Mateo Busquets Ferrer, le mostró la roja directa al zaguero catalán por dejar los tachones sobre la pierna de su rival; no obstante, la decisión fue revertida luego de su revisión en el videoarbitraje, dejando aún con uno menos a los colchoneros.

Las circunstancias obligaron a Diego Simeone a montar una barrera defensiva que se quedó cerca de lograr su cometido y rescatar el empate. Ante la ausencia de Jan Oblak, Juan Musso se vistió de héroe con intervenciones vitales que frustraron poco a poco la ofensiva del Barcelona, que necesitó de un golpe de suerte para ver el premio a su insistencia.

Robert Lewandowski, que tenía poco de haber entrado al terreno, se encontró por sorpresa el rebote que dio el guardameta colchonero a un disparo de João Cancelo y, casi por accidente, marcó con el pecho para darle la victoria a los blaugranas.

Así queda La Liga

Luego de 30 jornadas en el futbol de España, tras la victoria clave del Barcelona sobre el Atlético de Madrid y la sorpresiva derrota del Real Madrid en casa del Mallorca, los catalanes llegaron a 76 puntos y ampliaron la diferencia a siete sobre los merengues , con 24 más por disputar.

El descalabro para los de Diego Simeone significa despedirse, al menos por un par de jornadas más, del tercer lugar. Entraron a esta fecha con 58 unidades, una menos que el Villarreal, y ahora el Submarino Amarillo puede incrementar esa diferencia a cuatro con su partido del lunes ante el Girona.

Mallorca, además de ayudar al Barcelona, sumó tres puntos vitales en la pelea por no perder la categoría, ya que salió de la zona de peligro, gracias también a la derrota del Elche, que ahora está en el antepenúltimo lugar, por encima del Levante y Oviedo.

SV