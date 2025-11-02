Domingo, 02 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 2 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad futbolera este domingo 2 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Xolos | 12:00 horas | ViX Premium, TUDN, Las Estrellas |
  • Querétaro vs Mazatlán | 17:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Pachuca vs Chivas | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Leones Negros vs Venados | 12:00 horas | AYM Sports |
  • Atlante vs Cancún FC | 18:00 horas | Hi! Sports TV |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Levante vs Celta | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Alavés vs Espanyol | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Barcelona vs Elche | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Betis vs Mallorca | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • West Ham vs Newcastle | 08:00 horas | HBO MAX, TNT |
  • Manchester City vs Bournemouth | 10:30 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Hellas Verona vs Inter Milan | 05:30 horas | Disney+ Premium |
  • Fiorentina vs US Lecce | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Torino vs Pisa Sporting Club | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Parma vs Bologna | 11:00 horas | Disney+ Premium |
  • AC Milan vs AS Roma | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Rennes vs Strasbourg Alsace | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Lille vs Angers | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Toulouse vs Le Havre AC | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Nantes vs Metz | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Lens vs Lorient | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Stade Brestois vs O. Lyonnais | 13:45 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • FC Köln vs Hamburger SV | 08:30 horas | SKY Sports |
  • VfL Wolfsburg vs Hoffenheim | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar | 07:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Francia vs Holanda (Cuartos de Final) | 09:30 horas | FIFA+ |
  • México vs Italia (Cuartos de Final) | 13:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy domingo 2 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Columbus Crew vs FC Cincinnati | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Austin FC vs Los Angeles FC | 19:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV), HBO MAX, TNT |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

