Después de seis años, Chivas vuelve a tener un futbolista en la pelea por el campeonato de goleo de la Liga MX, una situación que ilusiona a la afición Rojiblanca ante el gran momento que vive Armando González, quien actualmente se encuentra a un gol del liderato en la tabla de goleo individual.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos a los futbolistas de Chivas que han conseguido el título de goleo en la Liga MX.

A lo largo de su historia, el conjunto Rojiblanco ha tenido seis campeones de goleo: tres durante la época del Campeonísimo y tres más desde que la familia Vergara adquirió el club.

El primer campeón de goleo en la historia de Chivas fue Adalberto "Dumbo" López, quien en la temporada 1953-1954 anotó 21 goles. A pesar de su destacada cuota, compartió el galardón con Juan Carlos Carrera (Club Oro) y José María Palleiro (Necaxa).

Posteriormente, Crescencio "Mellone" Gutiérrez se proclamó campeón en la temporada 1956-1957 con 19 anotaciones. Fue el primer goleador del Guadalajara en obtener el título de manera individual.

El histórico Salvador Reyes también integra esta lista, luego de que en la temporada 1961-1962 registró 21 goles, compartiendo el primer puesto con Carlos Lara (Zacatepec).

La sequía de campeones de goleo tras Salvador Reyes se extendió por 45 años, hasta que en el Clausura 2007, Omar Bravo rompió la racha al consagrarse como campeón con 11 anotaciones, título que obtuvo en solitario.

Tres años más tarde, en el Bicentenario 2010, Javier "Chicharito" Hernández se convirtió en el goleador del Guadalajara con 10 tantos, compartiendo el campeonato con Hérculez Gómez y Johan Fano.

Pese a disputar solo 11 de los 17 partidos del torneo regular, "Chicharito" alcanzó el título antes de concentrarse con la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica 2010 y concretar su fichaje con el Manchester United.

Tras nueve años sin campeón de goleo, en el Apertura 2019, Alan Pulido se sumó a la lista al registrar 12 anotaciones, compartiendo el título con Mauro Quiroga (Necaxa).

Ahora, Armando González tiene la oportunidad de seguir haciendo historia con Chivas, consolidarse como referente ofensivo y, de paso, darle al Guadalajara un nuevo campeonato de goleo individual después de seis años.

Campeones de goleo de Chivas en su historia:

1953-1954 – Adalberto "Dumbo" López – 21 goles – Compartido

1956-1957 – Crescencio "Mellone" Gutiérrez – 19 goles – Solitario

1961-1962 – Salvador Reyes – 21 goles – Compartido

Clausura 2007 – Omar Bravo – 11 goles – Solitario

Bicentenario 2010 – Javier "Chicharito" Hernández – 10 goles – Compartido

Apertura 2019 – Alan Pulido – 12 goles – Compartido

