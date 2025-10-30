Ilusiona la gran respuesta del AKRON Experience 2025

El director de Marketing de AKRON, Fernando Rodríguez, aseguró que la edición 2025 del AKRON Experience ha tenido nuevamente una respuesta excepcional, lo que llena de ilusión a la empresa, ya que a través del golf pueden contribuir con la fundación “Mi Gran Esperanza AC”.

“Sobre la bolsa de premios de esta edición, habrá recompensas muy importantes. Por ahora no podemos adelantar mucho, pero sí podemos garantizar sorpresas muy interesantes que los participantes podrán disfrutar en persona mañana. En la comida y la cena habrá un ambiente muy agradable y, sobre todo, la oportunidad de apoyar a la fundación Mi Gran Esperanza AC. Esperamos que, además de disfrutar de un día de mucho golf, los participantes se lleven un corazón sensible y puedan contribuir a esta importante causa”, señaló Rodríguez.

El directivo se dijo feliz y emocionado ante la gran respuesta del público para esta edición del torneo, además de agradecer a los hermanos Ortiz por formar parte de este certamen

“Carlos y su hermano Álvaro son de Guadalajara, lo que nos enorgullece muchísimo. Somos una empresa 100 por ciento mexicana y apoyamos el deporte nacional, así que es un honor contar con estos campeones, junto con todo el equipo Torque, que representa a toda Latinoamérica.

Las inscripciones para el evento organizado por el club local se agotaron de manera inmediata, dejando claro el entusiasmo de la comunidad por participar.

“Estamos muy contentos y agradecidos por la respuesta de todos. Desde que abrimos las inscripciones, se agotaron inmediatamente, y eso nos llena de ilusión para el día de mañana. Hoy ya tuvimos un gran día en el club sede, y la verdad es que todo salió extraordinariamente bien, así que estamos listos para repetir la dosis mañana”, concluyó.

MF