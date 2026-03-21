Terrible Morales es vinculado a proceso: esta es su situación legal

Ayer finalizó la primera audiencia del caso por abuso sexual agravado presentado contra el exboxeador Erik “Terrible” Morales, en la que la jueza determinó la vinculación a proceso y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación penal.

La denuncia contra Morales fue presentada por la presunta víctima, quien aseguró haber sido objeto de hostigamiento y abuso sexual mientras trabajaba para el Ayuntamiento de Tijuana, cuando Morales ocupaba el cargo de secretario de Bienestar municipal.

¿De qué se acusa a Erik Morales?

Según el relato, Erik Morales intentó agredirla sexualmente el 4 de julio de 2025, cuando la trabajadora ingresó a su despacho en la Secretaría de Bienestar. La irrupción de otra persona, que llamó a la puerta, le permitió ponerse a salvo.

Por este motivo, se abrió una carpeta de investigación el 9 de julio de 2025.

La defensa de la parte acusadora rechazó un acuerdo mediante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal y en varias ocasiones denunció la tardanza en la judicialización del caso. La audiencia realizada ayer había sido reprogramada en cuatro ocasiones desde diciembre del año pasado.

Audiencia y medidas cautelares contra “Terrible” Morales

En la audiencia, que se desarrolló entre el jueves y el viernes, la jueza se basó en la denuncia y en un examen psicológico para dictar la vinculación a proceso. También determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y estableció como única medida cautelar que Morales no se acerque a la denunciante.

Erik Morales seguirá el proceso en libertad e incluso podría viajar, ya que se determinó que no existe riesgo de fuga.

La próxima audiencia se realizará el 20 de julio. En ella, los abogados defensores podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

Erik Morales en combate contra Pablo César Cano, el 17 de septiembre de 2011, esa noche el Terrible ganó el campeonato superligero del CMB, fue su última victoria profesional. ARCHIVO

La trayectoria de Erik "Terrible" Morales

Erik Isaac Morales Elvira nació en Tijuana el 1 de septiembre de 1976.

Debutó como boxeador profesional a los 16 años, en 1992, y en 1997 obtuvo el campeonato mundial de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el año 2000 unificó los títulos al ganar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en su primera pelea de la trilogía contra Marco Antonio Barrera.

Subió de división y en 2004 unificó los campeonatos superpluma del CMB y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Morales también logró títulos mundiales por el CMB en peso pluma y en peso superligero.

Especialmente recordadas son sus rivalidades con Marco Antonio Barrera y con Manny Pacquiao: disputó tres peleas contra cada uno. Ganó los primeros encuentros, pero perdió las revanchas.

Una vez retirado del boxeo, Morales hizo carrera en la política, ocupando cargos en el área de administración deportiva en el PRI, el gobierno de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana. Posteriormente fue diputado federal por Morena en la LXIV Legislatura y en 2024 buscó la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Tijuana.

Ese mismo año, y hasta que estalló el escándalo de abuso sexual, se encargó de los programas municipales de Bienestar.

