Sábado, 21 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 21 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

El sábado 21 de marzo de 2026 tiene programada una de las jornadas más cargadas del fin de semana, con actividad de futbol en diversas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda incluye partidos en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.

Entre los encuentros más destacados del día aparecen duelos como Monterrey vs Chivas y Pumas vs América, además de partidos atractivos en Europa con equipos como Liverpool, Chelsea, Juventus y Bayern Múnich.

La actividad también se extiende a la MLS y futbol femenil, lo que convierte a este sábado en uno de los días más completos.

Para revisar todos los encuentros, revisa la agenda completa de partidos de este sábado 21 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Atlas vs Querétaro | 17:00 | ViX Premium |
  • San Luis vs León | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |
  • Monterrey vs Chivas | 19:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Pumas vs América | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Dorados de Sinaloa | 17:00 | Canal por confirmar |
  • Irapuato vs Cancún FC | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Mazatlán | 15:45 | ViX Gratis |
  • Juárez vs Santos | 17:00 | FOX One, Tubi, FOX |
  • Querétaro vs Xolos | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Elche vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |
  • Espanyol vs Getafe | 09:15 | SKY Sports |
  • Levante vs Real Oviedo | 11:30 | SKY Sports |
  • Osasuna vs Girona | 11:30 | SKY Sports |
  • Sevilla vs Valencia | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Brighton vs Liverpool | 06:30 | FOX One, FOX |
  • Fulham vs Burnley | 09:00 | FOX One, FOX |
  • Everton vs Chelsea | 11:30 | HBO MAX, TNT |
  • Leeds Utd vs Brentford | 14:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Parma vs Cremonese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • AC Milan vs Torino | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Juventus vs Sassuolo | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Toulouse vs Lorient | 10:00 | FOX One |
  • Auxerre vs Stade Brestois | 12:00 | FOX One, FOX |
  • Nice vs PSG | 14:00 | FOX One

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Werder Bremen | 08:30 | SKY Sports |
  • Bayern Munich vs Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |
  • FC Köln vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Hamburger SV | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Toronto FC vs Columbus Crew | 11:00 | Apple TV |
  • Philadelphia Union vs Chicago Fire | 14:30 | Apple TV |
  • Nashville SC vs Orlando City | 16:00 | Apple TV |
  • Atlanta United vs DC United | 17:30 | Apple TV |
  • Charlotte FC vs New York RB | 17:30 | Apple TV |
  • FC Dallas vs Houston Dynamo | 18:30 | Apple TV |
  • Sporting KC vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV |
  • Austin FC vs Los Angeles FC | 18:30 | Apple TV |
  • St. Louis City SC vs New England Revolution | 18:30 | Apple TV |
  • Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • RB Bragantino vs Botafogo | 13:00 | Azteca Deportes Network |
  • Fluminense vs Atlético Mineiro | 15:30 | Azteca Deportes Network |
  • São Paulo vs Palmeiras | 18:00 | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones