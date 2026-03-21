El sábado 21 de marzo de 2026 tiene programada una de las jornadas más cargadas del fin de semana, con actividad de futbol en diversas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda incluye partidos en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.

Entre los encuentros más destacados del día aparecen duelos como Monterrey vs Chivas y Pumas vs América, además de partidos atractivos en Europa con equipos como Liverpool, Chelsea, Juventus y Bayern Múnich.

La actividad también se extiende a la MLS y futbol femenil, lo que convierte a este sábado en uno de los días más completos.

Para revisar todos los encuentros, revisa la agenda completa de partidos de este sábado 21 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Atlas vs Querétaro | 17:00 | ViX Premium |

San Luis vs León | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Monterrey vs Chivas | 19:05 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Pumas vs América | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Dorados de Sinaloa | 17:00 | Canal por confirmar |

Irapuato vs Cancún FC | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Mazatlán | 15:45 | ViX Gratis |

Juárez vs Santos | 17:00 | FOX One, Tubi, FOX |

Querétaro vs Xolos | 19:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Elche vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |

Espanyol vs Getafe | 09:15 | SKY Sports |

Levante vs Real Oviedo | 11:30 | SKY Sports |

Osasuna vs Girona | 11:30 | SKY Sports |

Sevilla vs Valencia | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Brighton vs Liverpool | 06:30 | FOX One, FOX |

Fulham vs Burnley | 09:00 | FOX One, FOX |

Everton vs Chelsea | 11:30 | HBO MAX, TNT |

Leeds Utd vs Brentford | 14:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Parma vs Cremonese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

AC Milan vs Torino | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Juventus vs Sassuolo | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Toulouse vs Lorient | 10:00 | FOX One |

Auxerre vs Stade Brestois | 12:00 | FOX One, FOX |

Nice vs PSG | 14:00 | FOX One

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Werder Bremen | 08:30 | SKY Sports |

Bayern Munich vs Union Berlin | 08:30 | SKY Sports |

FC Köln vs Borussia Mönchengladbach | 08:30 | SKY Sports |

Heidenheim vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs Hamburger SV | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Columbus Crew | 11:00 | Apple TV |

Philadelphia Union vs Chicago Fire | 14:30 | Apple TV |

Nashville SC vs Orlando City | 16:00 | Apple TV |

Atlanta United vs DC United | 17:30 | Apple TV |

Charlotte FC vs New York RB | 17:30 | Apple TV |

FC Dallas vs Houston Dynamo | 18:30 | Apple TV |

Sporting KC vs Colorado Rapids | 18:30 | Apple TV |

Austin FC vs Los Angeles FC | 18:30 | Apple TV |

St. Louis City SC vs New England Revolution | 18:30 | Apple TV |

Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY sábado 21 de marzo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

RB Bragantino vs Botafogo | 13:00 | Azteca Deportes Network |

Fluminense vs Atlético Mineiro | 15:30 | Azteca Deportes Network |

São Paulo vs Palmeiras | 18:00 | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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