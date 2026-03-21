El sábado 21 de marzo de 2026 tiene programada una de las jornadas más cargadas del fin de semana, con actividad de futbol en diversas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda incluye partidos en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.Entre los encuentros más destacados del día aparecen duelos como Monterrey vs Chivas y Pumas vs América, además de partidos atractivos en Europa con equipos como Liverpool, Chelsea, Juventus y Bayern Múnich.La actividad también se extiende a la MLS y futbol femenil, lo que convierte a este sábado en uno de los días más completos.Para revisar todos los encuentros, revisa la agenda completa de partidos de este sábado 21 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF