Los Mets firman a otra figura de los diamantes

Bo Bichette y los Mets de Nueva York acordaron ayer un contrato de 126 millones de dólares por tres años.

Bichette, dos veces All-Star como campocorto con los Azulejos de Toronto, defenderá la tercera base con los Mets, que tienen al puertorriqueño Francisco Lindor como torpedero. Bichette nunca ha jugado un partido profesional en la esquina caliente.

Podrá optar por salir del acuerdo después de la primera o segunda temporada para convertirse nuevamente en agente libre. Recibiría 47 millones de dólares por un año y 89 millones de dólares por dos años.

Se trata de la más reciente novedad en una agitada temporada baja para los Mets, que enfurecieron a los fanáticos al dejar que el popular toletero Pete Alonso y el estelar cerrador Edwin Díaz se marcharan en la agencia libre. El presidente de operaciones de beisbol, David Stearns, también canjeó a otros dos pilares: el jardinero Brandon Nimmo y el versátil Jeff McNeil, ambos jugadores formados en casa.

Nueva York firmó al cerrador Devin Williams con un contrato de 51 millones de dólares por tres años, al infielder dominicano Jorge Polanco con un acuerdo de 40 millones de dólares por dos años y al relevista Luke Weaver con un contrato de 22 millones de dólares por dos años.

Aunque carece del poder prodigioso de Alonso, Bichette es un bateador probado con manos rapidísimas y que conecta dobles de línea con regularidad. Le daría a los Mets un peligroso bate derecho para ayudar a complementar al toletero zurdo Juan Soto.

Sin embargo, debido a su inexperiencia en la tercera base, Bichette se convierte en otra incógnita para Nueva York, aunque Stearns ha insistido en que el equipo debe mejorar su defensa y está decidido a hacerlo.