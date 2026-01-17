Cuando Jared Verse se refiere a la metodología para capturar a Caleb Williams, rápidamente se hace evidente que la estrella defensiva de los Rams de Los Ángeles ha estado pensando bastante en esta monumental tarea.

“Tienes que seguir presionando”, dijo Verse. “Tienes que seguir corriendo. Honestamente, una vez que logras rodearlo con tus manos, si no puedes agarrarlo completamente, apunta a su brazo. Es un quarterback lanzador. Obviamente, así son todos, pero tienes que apuntar a su brazo. Es cosa de desestabilizar un poco su lanzamiento. Es el tipo de quarterback que, incluso fuera de su lugar, se las arregla para hacer cualquier tipo de jugada”.

La capacidad de Williams para realizar jugadas decisivas condujo a los Bears (12-6) al título del Norte de la Conferencia Nacional y a la ventaja de jugar en casa mañana en la Ronda Divisional ante los Rams (13-5).

El éxito de los Rams para contener a la exestrella de la Universidad del Sur de California será un factor determinante en este enfrentamiento, particularmente en el último cuarto, cuando dos quarterbacks conocidos por saber remontar al final probablemente intercambien grandes jugadas en el frío de Chicago.

Limitar a Williams es un trabajo de 11 hombres, pero una gran parte de esa responsabilidad recae en Verse y su compañero de Pro Bowl, Byron Young. El dúo se combinó para 19.5 de las 47 capturas de los Rams durante la temporada regular, pero para ambos será una tarea complicada en el Soldier Field ante un quarterback profundamente escurridizo y su reforzada línea ofensiva.

Verse ya tiene varias ideas sobre cómo hacerlo, pero también sabe que los planes más inteligentes contra Williams a veces simplemente no funcionan.

“Cuando llegas a él, tienes que envolverlo”, dijo Verse. “No es como si pudieras lanzarte o saltar hacia él. Es muy atlético y muy ágil. Es capaz de escapar de cualquier cosa que le lleves. Tienes que mantener tus pies en movimiento cuando lo envuelves”.

A Verse no se le olvida lo frustrado que estuvo en la visita a los Bears en la Semana 4 de la pasada campaña. Verse logró capturar a Williams dos veces en un lapso de tres jugadas en el segundo cuarto, solo para que ambas fueran anuladas por penalizaciones defensivas.