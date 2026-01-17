Los Dodgers se hacen más fuerte con Tucker

Kyle Tucker ha llegado a un acuerdo por 240 millones de dólares y cuatro años con los Dodgers de Los Ángeles.

El convenio refuerza las posibilidades de la franquicia para obtener un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

El valor promedio anual de 60 millones de dólares de Tucker sería el segundo más alto en la historia del beisbol, sin considerar descuentos, detrás de los 70 millones anueles de Shohei Ohtani en su contrato de 10 años con los Dodgers que se extiende hasta 2033.

Cuando está saludable, Tucker es uno de los peloteros más completos en las Mayores. Sin embargo, el jardinero ha jugado apenas en 214 duelos de temporada regular en los últimos dos años.

Bateó para .266 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas con los Cachorros de Chicago la temporada pasada. Fue adquirido en un intercambio de gran magnitud con Houston en diciembre de 2024, que mudó al promisorio toletero Cam Smith a los Astros.

Tucker fue frenado por un par de lesiones en su única temporada con los Cachorros. Sufrió una pequeña fractura en su mano derecha en un deslizamiento incómodo contra Cincinnati el 1 de junio. También se lesionó la pantorrilla izquierda contra Atlanta el 2 de septiembre.

Después de un comienzo rápido con su nuevo equipo, Tucker bateó apenas para .231 con cinco jonrones en 41 encuentros después del receso del Juego de Estrellas. Se desempeñó como bateador designado de Chicago en los Playoffs para eliminar a San Diego en la primera ronda antes de perder ante Milwaukee en una Serie Divisional de la Liga Nacional dirimida en cinco juegos.

Tucker, quien hoy cumple 29 años, rechazó una oferta calificada de 22 millones 25 mil dólares en noviembre, por lo que su nuevo acuerdo significa que los Cachorros obtendrán una selección compensatoria en el Draft.

Tucker conectó al menos 29 jonrones e impulsó un mínimo de 92 carreras durante tres temporadas consecutivas de 2021 a 2023.