Chivas y Cruz Azul Femenil empatan en Cuernavaca

Chivas y Cruz Azul Femenil igualaron 0-0 este sábado en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos , el debut en la nueva casa de las cementeras durante este semestre y que tuvo buena respuesta de la afición de ambos conjuntos, casi llenando el recinto con capacidad para 9,670 personas.

La respuesta de la gente no fue retribuida con gran espectáculo en la cancha. Las dos escuadras, que venían de ganar sus respectivas presentaciones en el año, tuvieron un duelo trabado y físico -hubo cuatro tarjetas amarillas antes del minuto 30 y siete en el partido-.

La Máquina consiguió nueve disparos a portería y las tapatías cinco , pero pocos de esos fueron de gran exigencia para Blanca Félix, de Chivas y Alejandría Godínez, de Cruz Azul.

Luego de repartir puntos de visita, el próximo compromiso del Rebaño será el domingo 18 de enero en casa contra Santos. Cruz Azul abre la tercera jornada el viernes 16 ante Pachuca, duelo programado en La Noria.

SV