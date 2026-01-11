Suiza, liderada por Belinda Bencic, alcanzó la final de la United Cup después de superar a Bélgica, y disputará el título a Polonia.

Bencic ha liderado al cuadro helvético durante toda la competición por equipos, mixto, que ha formado parte de la apertura del año competitivo. Ha ganado todos los encuentros que ha disputado, tanto en individual como en dobles.

La tenista suiza, undécima del mundo, ganó su compromiso ante la belga Elise Mertens en tres sets por 6-3, 4-6 y 7-6 en dos horas y 39 minutos, y encarriló la serie contra el conjunto belga que equilibró la situación al ganar el individual masculino. Zizou Bergs batió al veterano Stanislas Wawrinka, de 40 años, que este curso ha anunciado su retirada. Bergs ganó por 6-3, 6-7 y 6-3.

Todo quedó en manos del punto de dobles y Bencic volvió a asumir la responsabilidad. Y junto a Jakub Paul vencieron a Mertens y Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 y sellaron la clasificación de Suiza para la primera final de su historia en la United Cup.

El dobles mixto que disputaron Katarzyna Kawa y Jan Zielinski proporcionó a Polonia la victoria sobre Estados Unidos, vigente campeona, y la clasificación para la final de la United Cup por tercer año seguido.

El conjunto europeo se tomó la revancha de la edición anterior cuando el equipo norteamericano le ganó en la final y se llevó el título.

Polonia volvió a la final gracias a sus jugadores menos habituales. Para el punto decisivo, el dobles, optó por el descanso de Kawa y Zielinski y no apurar con sus mejores tenistas; Hubert Hurkacz e Iga Swiatek que habían jugado previamente sus compromisos individuales.

Fue un acierto porque el dueto europeo ganó a Christian Harrison y Coco Gauff, que había jugado antes, por 7-6 y 7-6. Polonia alcanzó la final.

Previamente, Hubert Hurkacz adelantó al combinado polaco al imponerse a Taylor Fritz por 7-6 y 7-6, en un duelo marcado por los saques directos. Después, Coco Gauff salió al rescate del campeón y se impuso a Iga Swiatek por 6-4 y 6-2. Todo quedó en manos de Katarzyna Kawa y Jan Zielinski que se impusieron en el dobles.