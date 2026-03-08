Después de convertirse en el héroe de la noche ante Atlas en el Clásico Tapatío, el delantero de Chivas, Ángel Sepúlveda, se ha convertido en una pieza importante dentro del vestidor del Guadalajara. Su experiencia, presencia en el área y liderazgo silencioso han sido factores clave para que el delantero vuelva a tener protagonismo en el equipo, especialmente en momentos donde el plantel necesitaba una referencia ofensiva con mayor recorrido.

Sepúlveda no solo aporta dentro del campo con su olfato goleador y su capacidad para moverse en el área, sino también con su experiencia para resolver situaciones en momentos decisivos . Una de ellas se vivió ayer por la noche, cuando, después de dialogar con Armando González, determinó cobrar el penal que le dio los tres puntos al Guadalajara en el Estadio Jalisco.

El técnico también destacó la situación vivida en la jugada del penal, donde prevaleció el diálogo entre los futbolistas. “Sepúlveda es un especialista en ese tipo de acciones, entonces el que tuviera más confianza… Y Hormiga demostró un gran compañerismo: no fue egoísta y le cedió el penal a Sepu, que en ese momento se sentía con mucha confianza para patearlo”.

Desde el cuerpo técnico, encabezado por Gabriel Milito, se valora especialmente lo que Sepúlveda ofrece en el juego ofensivo del equipo . “Sepúlveda es un especialista en sostener la pelota de espalda. Pero claro, son décimas de segundo; la decisión de arriba o de afuera, en mi caso, la puedo ver de una manera, pero estar ahí adentro es diferente”, explicó el entrenador.

La presencia de Sepúlveda también fue clave en el planteamiento táctico del partido frente a Atlas. Milito apostó por un esquema con doble delantero para responder al planteamiento del rival.

“La idea del doble nueve fue buscar variantes para el equipo, porque muchas veces los rivales te estudian y te plantean duelos mano a mano en toda la cancha. Necesitábamos una compañía para Hormiga. Decidimos que fuera Sepúlveda porque el doble nueve podía ser una buena solución para este encuentro”, explicó el estratega.

El objetivo era ofrecer una alternativa más directa cuando el rival presiona con marcajes individuales en toda la cancha. En ese contexto, Sepúlveda cumplió un rol importante: fijó a los centrales, ayudó a disputar balones largos y permitió que el equipo peleara las segundas jugadas .

De esa manera, el delantero no solo se consolida como una opción ofensiva, sino también como un referente dentro y fuera del campo: un jugador que aporta experiencia, liderazgo y soluciones tácticas en momentos clave para Chivas.

SV